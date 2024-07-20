Через спробу самогубства опинилася у в'язниці: стюардеса з Дубая розповіла свою жахливу історію

Торі Тоуї переїхала в Дубай з Ірландії. Але два тижні тому вона думала, що помре в ув'язненні і ніколи не побачить свою сім'ю.

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Дубай зазвичай уявляється місцем, де мільйонери витрачають гроші на суперкари і шикарні вечірки. Але стюардеса Торі Тоуї, яка працювала бортпровідницею на авіалініях Emirates, опинилася в ситуації, яку неможливо уявити в її рідній Ірландії. Її побив чоловік, вона намагалася накласти на себе руки, але замість допомоги, вона отримала тюремне ув'язнення і принизливі обшуки. Була небезпека, що вона не зможе вибратися і повернутися додому. Про це пише Daily Mail.

Менше двох тижнів тому Торі боялася, що більше ніколи не побачить Ірландію, свою сім'ю та друзів. Працюючи бортпровідником авіакомпанії Emirates у Дубаї, 28-річна дівчина жила тим, що — принаймні на перший погляд — здавалося мрією будь-якої молодої жінки.

Торі Тоуі Фото: Facebook Detained in Dubai

"Я подорожувала світом і побачила безліч дивовижних місць: Шрі-Ланку, Південну Африку, безліч міст по всій Європі. А в Дубаї справді весело, коли ви туди приїжджаєте: це суцільні вечірки на яхтах, вечірки і багаті люди, що насолоджуються розкішним життям", — згадує Торі.

За її словами, їй подобалося вбиратися, ходити в дорогі ресторани і викладати фотографії в інтернет. Але за гламуром її фотографій у соціальних мережах ховалася зловісна реальність. Торі бив її чоловік, колега-співробітник Emirates, за якого вона вийшла заміж після бурхливого тримісячного роману.

Вона не назвала його імені, але каже, що він із ПАР і вони познайомилися на вечірці. Події розвивалися швидко — і в лютому, під час катання на байдарках, він зробив пропозицію. Торі не вагаючись відповіла "так".

"Ми планували зіграти весілля через рік у Кейптауні, звідки він родом. Але ми обидва жили в гуртожитку для бортпровідників, і для того, щоб ми могли з'їхатися, політика Emirates свідчила, що ми повинні одружитися. Тому ми перенесли дату на більш ранній термін і вирішили зробити це в Абу-Дабі", — весілля було скромним, пара просто розписалася в РАГСі і стала жити разом.

Одразу після весілля все змінилося, чоловік став контролювати Торі, а коли вона чинила опір, погрожував вбити їхнє цуценя. Він спустошив її кредитні картки і змусив обірвати зв'язки з родичами. А коли вона намагалася піти, то він бив її чотири години. Сусіди викликали поліцію, а Emirates відправили її на лікарняний за станом психічного здоров'я, запропонувавши їй медичну допомогу і терапію. Коли вона повернулася додому, чоловік став поводитися нормально, але 27 червня знову напав на неї. Торі замкнулася у ванній і спробувала накласти на себе руки.

Торі Тоуї намагалася накласти на себе руки після того, як її побив чоловік Фото: Facebook Detained in Dubai

Коли вона прийшла до тями, поруч була поліція і парамедики. У поліцейській дільниці Аль-Барша, яку називають "пеклом на землі", Торі помістили в місцевий жіночий центр утримання під вартою.

Її звинуватили у вживанні алкоголю і спробі самогубства, що, як передбачають, було декриміналізовано 2020 року. Її піддали особистому огляду і відправили до в'язниці.

Через висунуті звинувачення Торі загрожував судовий розгляд і потенційне тюремне ув'язнення. "Один адвокат сказав мені, що те, що я зробила, дорівнює вбивству", — каже вона, описуючи жіночу в'язницю, як абсолютно кошмарне місце з переповненими камерами.

"На підлозі лежали матраци, і на них лежало близько 50 дівчат. Вони були зі Східної Європи, з Філіппін, звідусіль. У них не було нічого: ні чистого одягу, ні зубних щіток. Там було яскраве світло, як у хірургічній лампі, яке горіло всю ніч. Усі вони сиділи там за дрібні проступки, і деякі з них провели там сім, вісім місяців. У той момент я подумала: "Ймовірно, я ніколи не вийду", — згадує Торі.

Перш ніж співробітники поліції конфіскували її телефон, вона зробила один дзвінок: своїй матері, яка до цього моменту нічого не знала про страждання своєї дочки.

Керолайн одразу ж взялася до справи, зателефонувала в поліцію і посольство Ірландії в Дубаї і зібрала достатньо грошей, щоб сісти на наступний рейс.

Торі вважає, що саме швидкі дії її матері призвели до її звільнення: об 11 ранку їй сказали, що вона може йти. Незабаром після цього приїхала Керолайн, і після сварки з чоловіком Торі, якому якимось чином дозволили повернутися до будинку пари, вони втекли в Airbnb.

Однак зняті проти неї звинувачення залишилися — ба більше, Торі повідомили, що вони вже розглянуті, а слухання призначено на 18 липня.

За словами засновниці організації Detained in Dubai, адвоката Радхи Стерлінг, незліченна кількість іноземців опинилися по той бік драконівських законів Дубая. І Торі, і Радха закликають попереджати іноземців, які відвідують країну, про можливі небезпеки для подорожей.

Торі Тоуі Фото: Facebook Detained in Dubai

"Я б попередила людей, щоб вони проводили власне дослідження, перш ніж їхати туди. Я б попередила їх бути обережними, одружуючись там: домашнє насильство не сприймається всерйоз", — Торі поїхала з Дубая без речей і з боргами на кредитках. Усе, що в неї залишилося — це її діамантова обручка.

Однак завдяки вірусній кампанії в соціальних мережах, яку очолила лондонська юридична група Detained in Dubai, що довела її справу до ірландського парламенту та потрапила в заголовки газет у всьому світі, кримінальні звинувачення проти Торі було знято, заборону на поїздки знято — і минулого четверга вона приземлилася на рідній землі.

Нагадаємо, раніше свою історію розповів футбольний топ-менеджер із Британії. Його відправили за ґрати в Дубаї, звинувативши в розкраданні мільйонів доларів. Він заперечує всі звинувачення.