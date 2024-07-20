Из-за попытки самоубийства оказалась в тюрьме: стюардесса из Дубая рассказала свою ужасную историю

Тори Тоуи переехала в Дубай из Ирландии. Но две недели назад она думала, что умрет в заключении и никогда не увидит свою семью.

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Дубай обычно представляется местом, где миллионеры тратят деньги на суперкары и шикарные вечеринки. Но стюардесса Тори Тоуи, которая работала бортпроводницей на авиалиниях Emirates, оказалась в ситуации, которую невозможно представить в ее родной Ирландии. Ее избил муж, она пыталась покончить с собой, но вместо помощи, она получила тюремное заключение и унизительные обыски. Была опасность, что она не сможет выбраться и вернуться домой. Об этом пишет Daily Mail.

Менее двух недель назад Тори боялась, что больше никогда не увидит Ирландию, свою семью и друзей. Работая бортпроводником авиакомпании Emirates в Дубае, 28-летняя девушка жила тем, что — по крайней мере на первый взгляд — казалось мечтой любой молодой женщины.

Тори Тоуи Фото: Facebook Detained in Dubai

"Я путешествовала по миру и увидела множество удивительных мест: Шри-Ланку, Южную Африку, множество городов по всей Европе. А в Дубае действительно весело, когда вы туда приезжаете: это сплошные вечеринки на яхтах, вечеринки и богатые люди, наслаждающиеся роскошной жизнью", — вспоминает Тори.

По ее словам, ей нравилось наряжаться, ходить в дорогие рестораны и выкладывать фотографии в интернет. Но за гламуром ее фотографий в социальных сетях скрывалась зловещая реальность. Тори избивал ее муж, коллега-сотрудник Emirates, за которого она вышла замуж после бурного трехмесячного романа.

Она не назвала его имени, но говорит, что он из ЮАР и они познакомились на вечеринке. События развивались быстро — и в феврале, во время катания на байдарках, он сделал предложение. Тори не колеблясь ответила "да".

"Мы планировали сыграть свадьбу через год в Кейптауне, откуда он родом. Но мы оба жили в общежитии для бортпроводников, и для того, чтобы мы могли съехаться, политика Emirates гласила, что мы должны пожениться. Поэтому мы перенесли дату на более ранний срок и решили сделать это в Абу-Даби", — свадьба была скромной, пара просто расписалась в ЗАГСе и стала жить вместе.

Сразу после свадьбы все изменилось, муж стал контролировать Тори, а когда она сопротивлялась, грозился убить их щенка. Он опустошил ее кредитные карты и заставил оборвать связи с родственниками. А когда она пыталась уйти, то он избивал ее четыре часа. Соседи вызвали полицию, а Emirates отправили ее на больничный по состоянию психического здоровья, предложив ей медицинскую помощь и терапию. Когда она вернулась домой, муж стал вести себя нормально, но 27 июня снова напал на нее. Тори заперлась в ванной и попыталась покончить с собой.

Тори Тоуи пыталась покончить с собой после того, как ее избил муж Фото: Facebook Detained in Dubai

Когда она очнулась, рядом была полиция и парамедики. В полицейском участке Аль-Барша, которое называют "адом на земле", Тори поместили в местный женский центр содержания под стражей.

Ее обвинили в употреблении алкоголя и попытке самоубийства, что, как предполагается, было декриминализировано в 2020 году. Ее подвергли личному досмотру и отправили в тюрьму.

Из-за предъявленных обвинений Тори грозило судебное разбирательство и потенциальное тюремное заключение. "Один адвокат сказал мне, что то, что я сделала, равносильно убийству", — говорит она, описывает женскую тюрьму, как совершенно кошмарное место с переполненными камерами.

"На полу лежали матрасы, и на них лежало около 50 девушек. Они были из Восточной Европы, с Филиппин, отовсюду. У них не было ничего: ни чистой одежды, ни зубных щеток. Там был яркий свет, как в хирургической лампе, который горел всю ночь. Все они сидели там за мелкие проступки, и некоторые из них провели там семь, восемь месяцев. В тот момент я подумала: "Вероятно, я никогда не выйду", — вспоминает Тори.

Прежде чем сотрудники полиции конфисковали ее телефон, она сделала один звонок: своей матери, которая до этого момента ничего не знала о страданиях своей дочери.

Кэролайн тут же принялась за дело, позвонила в полицию и посольство Ирландии в Дубае и собрала достаточно денег, чтобы сесть на следующий рейс.

Тори считает, что именно быстрые действия ее матери привели к ее освобождению: в 11 утра ей сказали, что она может идти. Вскоре после этого приехала Кэролайн, и после ссоры с мужем Тори, которому каким-то образом разрешили вернуться в дом пары, они сбежали в Airbnb.

Однако снятые против нее обвинения остались — более того, Тори сообщили, что они уже рассмотрены, а слушание назначено на 18 июля.

По словам основательницы организации Detained in Dubai, адвоката Радхи Стерлинг, бесчисленное множество иностранцев оказались по ту сторону драконовских законов Дубая. И Тори, и Радха призывают предупреждать иностранцев, посещающих страну, о возможных опасностях для путешествий.

Тори Тоуи Фото: Facebook Detained in Dubai

"Я бы предупредила людей, чтобы они проводили собственное исследование, прежде чем ехать туда. Я бы предупредила их быть осторожными, вступая в брак там: домашнее насилие не воспринимается всерьез", — Тори уехала из Дубая без вещей и с долгами на кредитках. Все, что у нее осталось – это ее бриллиантовое обручальное кольцо.

Однако благодаря вирусной кампании в социальных сетях, которую возглавила лондонская юридическая группа Detained in Dubai, которая довела ее дело до ирландского парламента и попала в заголовки газет по всему миру, уголовные обвинения против Тори были сняты, запрет на поездки снят — и в прошлый четверг она приземлилась на родной земле.

Напомним, ранее свою историю рассказал футбольный топ-менеджер из Британии. Его отправили за решетку в Дубае, обвинив в хищении миллионов долларов. Он отрицает все обвинения.