Через 23 роки: свідок терактів 11 вересня знайшов рідкісні кадри атаки (відео)

Американець намагався врятувати свої старі архіви на відеокасетах, оцифровуючи дані. Так він знайшов кадри, які зняв майже чверть століття тому.

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Через 23 роки після теракту в Нью-Йорку було виявлено раніше невідомі кадри атаки на Всесвітній торговий центр 11 вересня. Про це пише британське видання Daily Star.

Американець японського походження Кей Сугімото, який був свідком події, поділився історичними кадрами на YouTube. На них зображено момент обвалення будівлі після терористичної атаки того фатального дня.

Свідку події тоді було 24 роки.

В описі до відео йдеться: "Кадри, які я зняв під час обвалення Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року. Знято з даху будинку 64 по вулиці Сент-Маркс-Плейс у Нью-Йорку на камеру Sony VX2000 з телеконвертером".

Кадри починаються вже після того, як обидві вежі ВТЦ вже були вражені авіалайнерами, захопленими терористами Аль-Каїди.

У коментарях автор пояснив, чому він опублікував відзнятий матеріал саме зараз.

"Я прибирався в шафі і знайшов коробки, повні касет Hi-8, Digital-8 і DV. Коли я спробував відтворити їх, я помітив, що, можливо, близько третини з них з часом розмагнітилися і були або порожніми, або мали серйозні пошкодження даних", — зізнався Кей Сугімото.

Він додав, що, як виявилося, відеокасети не застраховані від старіння навіть за умови зберігання в ідеальних умовах, тож довелося їх поспіхом оцифровувати та завантажувати старі відео на сервіси зберігання інформації. Серед них знайшлося і це.

Теракт 11 вересня

Унаслідок атак 19 членів джихадистської терористичної організації "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські літаки, один з яких врізався в Пентагон, а два — у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку. Близько 16 000 людей перебували у вежах ВТЦ нижче зони влучання літаків. Загалом жертвами терактів стали 2977 осіб. Тоді загинули громадяни 92 держав світу.

Нагадаємо, Фокус писав, як співробітники архіву купили на розпродажі CD-диски, на яких виявилися рідкісні фото з місця атаки на Всесвітній торговий центр.