Секретна служба США оприлюднила нові фото з місця теракту 11 вересня 2001 року

Відомство вирішило оприлюднити раніше засекречені знімки напередодні 20-ї річниці атаки. На них зображені наслідки теракту, зняті з різних ракурсів.

Секретна служба США напередодні 20-ї річниці теракту 11 вересня 2001 року почала публікацію архівних знімків атаки, частина з яких ніде раніше не публікувалися. Про це повідомила пресслужба відомства у Twitter.

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Частину знімків надали працівники спецслужби. За словами представників відомства, на їхньому акаунті в соціальній мережі нові кадри будуть з'являтися протягом усього поточного тижня.

На фото, зокрема, відображені теракт 11 вересня і пов'язані з ним події — зруйновані вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру та його околиці, пошкоджені броньовані автомобілі Секретної служби, правоохоронці та рятувальники на тлі місця трагедії, а також кадри з екстреної наради керівництва спецслужби.

Згідно з офіційною версією, теракт 11 вересня 2001 року стався в період із 08:46 до 09:03 місцевого часу (15:46 за Києвом). Тоді у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку по черзі врізалися два пасажирські літаки, раніше захоплені членами терористичної групи "Аль-Каїда". Також цього дня були захоплені ще два пасажирські рейси — один літак атакував будівлю Пентагону, а інший впав у поле в штаті Пенсільванія. Унаслідок загинули 2 977 осіб.

Трагедія стала наймасштабнішою в історії за кількістю смертей.

Тим часом минулого місяця міністерство юстиції США запропонувало розсекретити частину документів про теракти 11 вересня 2001 року.

Також Фокус писав, як архівні працівники купили на розпродажі схованку із CD-дисками, на яких опинилися рідкісні фото з місця атаки на Всесвітній торговий центр.