У США хочуть розсекретити частину документів про теракти 11 вересня

Адміністрація Джо Байдена продовжить взаємодіяти з сім'ями загиблих при терористичних атаках 2001 року.

Міністерство юстиції США виступило з ініціативою розсекретити частину документів, що стосуються терактів 11 вересня 2001 року. Про це йдеться в заяві американського президента Джо Байдена, яка опублікована на сайті Білого дому.

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Глава Білого дому Джо Байден привітав ініціативу Мін'юсту США, яке має намір зняти гриф секретності з деяких документів про теракти 11 вересня.

За словами президента, терористичні атаки 20-річної давності для сімей і близьких 2977 загиблих принесли особисте спустошення та стали "шокуючою національною та міжнародної трагедією".

"Протягом 20 років діти росли без батьків. Чоловікам і дружинам довелося шукати шлях вперед без своїх супутників життя. Брати та сестри, матері та батьки відзначали 20 років дні народження, сімейні зустрічі та знаменні події, і всі вони святкували з дірою в серці. Мені добре знайоме всепоглинаюче горе від раптової втрати коханої людини. Я можу тільки уявити, який додатковий біль пережили ці сім'ї, витративши 20 років на пошуки відповідальності та справедливості", — заявив Джо Байден.

Лідер Білого дому нагадав про свою обіцянку в передвиборній кампанії забезпечити максимальну прозорість розслідування терористичних атак 11 вересня та щодо використання державної таємниці відповідно до закону, який був виданий під час адміністрації Обами-Байдена.

"Я вітаю сьогоднішню заяву Міністерства юстиції, яке зобов'язує провести новий аналіз документів, щодо яких уряд раніше заявляв про привілеї (збереження секретності — ред.), і зробити це якомога швидше ... Моя адміністрація буде продовжувати шанобливо взаємодіяти з членами цієї спільноти (сім'ями загиблих — ред.)", — підсумував Джо Байден у своїй заяві напередодні 20-ї річниці терактів 11 вересня.

Раніше Фокус повідомляв, що США розсекретять ім'я ключового підозрюваного, який допомагав в організації терактів 11 вересня. Ним може виявитися високопоставлений чиновник Саудівської Аравії, а рішення про оприлюднення нових даних було прийнято на вимогу сімей жертв масштабних терактів.

Також Фокус розповідав, що на розпродажі знайшли рідкісні фото з місця теракту 11 вересня. Архівні працівники придбали на розпродажі тайник із CD-дисками, на яких опинилися рідкісні фотографії місця катастрофи Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.