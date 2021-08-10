В США хотят рассекретить часть документов по терактам 11 сентября

Администрация Джо Байдена продолжит взаимодействовать с семьями погибших при террористических атаках 2001 года.

Министерство юстиции США выступило с инициативой рассекретить часть документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома.

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Глава Белого дома Джо Байден поприветствовал инициативу Минюста США, который намерен снять гриф секретности с некоторых документов по терактам 11 сентября.

По словам президента, террористические атаки 20-летней давности для семей и близких 2977 погибших стали принесли личное опустошение и стали "шокирующей национальной и международной трагедией".

"В течение 20 лет дети росли без родителей. Мужьям и женам пришлось искать путь вперед без своих спутников жизни. Братья и сестры, матери и отцы отмечали 20 лет дни рождения, семейные встречи и знаменательные события, и все они праздновали с дырой в сердце. Мне хорошо знакомо всепоглощающее горе от внезапной потери любимого человека. Я могу только представить, какую дополнительную боль пережили эти семьи, потратив 20 лет на поиски ответственности и справедливости", — заявил Джо Байден.

Лидер Белого дома напомнил о своем обещании в предвыборной кампании обеспечить максимальную прозрачность расследования террористических атак 11 сентября и в отношении использования государственной тайны в соответствии с законом, который был издан во время администрации Обамы-Байдена.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Министерства юстиции, которое обязывает провести новый анализ документов, в отношении которых правительство ранее заявляло о привилегиях (сохранение секретности — ред.), и сделать это как можно быстрее… Моя администрация будет продолжать уважительно взаимодействовать с членами этого сообщества (семьями погибших — ред.)", — подытожил Джо Байден в своем заявлении накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября.

Ранее Фокус сообщал, что США рассекретят имя ключевого подозреваемого, помогавшего в организации терактов 11 сентября. Им может оказаться высокопоставленный чиновник Саудовской Аравии, а решение об обнародовании новых данных было принято по требованию семей жертв масштабных терактов.

Также Фокус рассказывал, что на распродаже нашли редкие фото с места теракта 11 сентября. Архивные работники приобрели на распродаже тайник с CD-дисками, на которых оказались редкие фотографии места крушения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.