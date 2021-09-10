Секретная служба США обнародовала новые фото с места теракта 11 сентября 2001 года

Ведомство решило обнародовать ранее засекреченные снимки накануне 20-й годовщины атаки. На них изображены последствия теракта, снятые с разных ракурсов.

Секретная служба США накануне 20-й годовщины теракта 11 сентября 2001 года начала публикацию архивных снимков атаки, часть из которых нигде ранее не публиковались. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

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Часть снимков предоставили сами работники спецслужбы. По словам представителей ведомства, на их аккаунте в социальной сети новые кадры будут появляться в течение всей текущей недели.

На фото, в частности, запечатлены теракт 11 сентября и связанные с ним события — разрушенные башни-близнецы Всемирного торгового центра и его окрестности, поврежденные бронированные автомобили Секретной службы, правоохранители и спасатели на фоне места трагедии, а также кадры с экстренного совещания руководства спецслужбы.

Согласно официальной версии, теракт 11 сентября 2001 года произошел в период с 08:46 до 09:03 по местному времени (15:46 по Киеву). Тогда в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке поочередно врезались два пассажирских самолета, ранее захваченных членами террористической группы "Аль-Каида". Также в этот день были захвачены еще два пассажирских рейса — один самолет атаковал здание Пентагона, а другой упал в поле в штате Пенсильвания. В результате погибли 2977 человек.

Трагедия стала самой масштабной в истории по количество смертей.

Тем временем в прошлом месяце министерство юстиции США предложило рассекретить часть документов о терактах 11 сентября 2001 года.

Также Фокус писал, как архивные работники купили на распродаже тайник с CD-дисками, на которых оказались редкие фото с места атаки на Всемирный торговый центр.