Кара-Мурза та інші: у Росії з в'язниць почали зникати опозиціонери Путіна

Опозиціонери і політв'язні стали пропадати з колоній РФ із 29 липня. Їхніх родичів і адвокатів про переведення не повідомляли. Їхнє місцезнаходження невідоме.

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Володимир Кара-Мурза, громадянин Росії та Великої Британії, засуджений за звинуваченням у державній зраді на 25 років, переведений із в'язниці в Сибіру і прямує в інше місце. До нього з російських колоній зникли низка політв'язнів, серед яких глави штабів Навального і художниця Олександра Скочиленко, яка у 2022 році міняла цінники в магазинах на антивоєнні гасла. Про це повідомляє Reuters.

Журналісти зазначають, що вони зв'язалися з пенітенціарною службою Росії, і у ФСВП їм повідомили, що Кара-Мурзу переводять із виправної колонії ІК-16 в Омську в інше місце. Куди саме — не уточнюють.

За останні дні з російських в'язниць зникли кілька російських дисидентів та осіб, засуджених за протидію війні Москви в Україні. За словами правозахисників, це може бути ознакою того, що їх збираються обмінювати.

Першою зникла Лілія Чанишева, ексглава штабу Навального в Уфі. Її відвезли в невідомому напрямку з колонії в Пермському краї. Про це дізнався її чоловік Алмаз Гатін, коли приніс передачу. Це сталося 29 липня.

Згодом видання "Сирена" повідомило, що зникла ще одна колишня голова штабу Навального в Томську — Ксенія Фадєєва.

"Співробітники відмовляються відповідати адвокатам, куди її відвезли. Екс-главу томського штабу Навального етапували з колонії в невідомому напрямку", — наголошується в повідомленні. Її адвокату повідомили, що вона "відбула" з новосибірської колонії ІК-9. На запитання, куди і на якій підставі її етапували, співробітники колонії відповідати відмовилися.

Наприкінці 2023 року суд засудив Ксенію Фадєєву до 9 років колонії і штрафу в 500 тисяч рублів у "екстремістській" справі проти колишніх координаторів структур Олексія Навального.

Ксенія Фадєєва в залі суду Фото: Astra

30 липня стало відомо, що в невідомому напрямку із СІЗО в Самарській області відвезли співголову "Меморіалу" Олега Орлова. Також етапували в невідомому напрямку художницю Сашу Скочиленко, яка незабаром після початку війни Росії проти України міняла цінники в магазинах на антивоєнні гасла.

Художниця Саша Скочиленко в залі суду Фото: Astra

Адміністрація петербурзького СІЗО-5 повідомила, що художниця Саша Скочиленко "вибула" з установи. Нібито в Москву.

Також у невідомому напрямку етапували політика Іллю Яшина засудженого за "держзраду" 19-річного Кевіна Ліка.

Матері Кевіна, у якого подвійне громадянство РФ і Німеччини, надійшла відповідь від сервісу з доставки продуктів в установи ФСВП Архангельської області про відсутність юнака в зазначеній колонії. Лік перебував у колонії ІК-14 Гірка-Муравьевская.

Лік був засуджений до 4 років колонії у справі про "держзраду" за фотографування військової частини в Майкопі. На той момент йому було 16 років.

Російські журналісти висунули дві версії того, чому опозиціонери зникають із в'язниць у Росії. Це і справді може бути підготовка до великого обміну. Уже не раз неофіційно висловлювалася ідея обміну ув'язнених у російських колоніях (зокрема, американського журналіста Евана Гершковича) на Вадима Красикова — росіянина, засудженого за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні. На це ж натякав і Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Допускається й інший варіант, згідно з яким одночасний етап для кількох політв'язнів може стати спробою тиску на опозицію або посиленням контролю за засудженими.

Нагадаємо, Московський міський суд засудив політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його 2023 року судили за трьома статтями Кримінального кодексу — про поширення "фейків" про російську армію, про діяльність "небажаної" організації (через співпрацю з фондом "Открытая Россия") і про "державну зраду".