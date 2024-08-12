Повернули контрактника-втікача: у РФ співробітники військової частини почали стрілянину у дворі, — ЗМІ

Один з учасників інциденту в коментарі журналістам розповів, що невідомі чоловіки спочатку відкрили вогонь по асфальту, після чого почався допит. Військовослужбовця забрали в частину для з'ясування обставин, а його друга відпустили.

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У Москві жителі одного з дворів із самого ранку чули звуки пострілів. Пізніше виявилося, що це співробітники військової частини могли відкрити вогонь по контрактнику, щоб повернути його назад на службу. Про це в коментарі російському медіа "Газета.ru" розповів один з учасників інциденту.

Від самого початку звістки про стрілянину з'явилися в Telegram-каналі ЖК "Бунінські Луги". Там написали, що о 07:00 в районі будинку 84к3 було чути звуки пострілів. На місце прибула оперативна група поліції.

У Москві в одному з дворів невідомий відкрив вогонь Фото: Telegram У Москві в одному з дворів невідомий відкрив вогонь Фото: Telegram

Автори публікації припустили, що це було затримання розповсюджувачів заборонених речовин, проте пізніше виявилося, що це стосується зовсім іншої справи.

"Хто першим відкрив стрілянину невідомо, але імовірно це був травмат", — ідеться в повідомленні.

У Москві в одному з дворів невідомий відкрив вогонь Фото: Telegram У Москві в одному з дворів невідомий відкрив вогонь Фото: Telegram

У коментарі журналістам один з учасників інциденту поділився, що двоє чоловіків у Новій Москві відкрили стрілянину в одному з дворів для того, щоб повернути чоловіка до військової частини, адже той був відсутній на службі, попри підписаний контракт.

"Мій знайомий — військовослужбовець за контрактом, який був відсутній на службі. Ми з ним ішли від будинку до магазину, хотіли купити води. Позаду нас двоє чоловіків, вони двічі вистрілили по асфальту, щоб ми не почали тікати. Їх прислали з [військової] частини, щоб повернути мого знайомого назад. Нам не погрожували, бо опору й не було. [Знайомого знімали на телефон] для звіту по затриманню. Мене відпустили, бо я не маю відношення до цієї справи, а його забрали в частину", — розповів учасник інциденту.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що під Бєлгородом шукали бійця, який влаштував стрілянину і втік із кулеметом. Військовий із Чувашії відкрив вогонь у місці дислокації ЗС РФ. Повідомляється, що були і загиблі, і поранені.