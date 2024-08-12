Повернули контрактника-втікача: у РФ співробітники військової частини почали стрілянину у дворі, — ЗМІ
Один з учасників інциденту в коментарі журналістам розповів, що невідомі чоловіки спочатку відкрили вогонь по асфальту, після чого почався допит. Військовослужбовця забрали в частину для з'ясування обставин, а його друга відпустили.
У Москві жителі одного з дворів із самого ранку чули звуки пострілів. Пізніше виявилося, що це співробітники військової частини могли відкрити вогонь по контрактнику, щоб повернути його назад на службу. Про це в коментарі російському медіа "Газета.ru" розповів один з учасників інциденту.
Від самого початку звістки про стрілянину з'явилися в Telegram-каналі ЖК "Бунінські Луги". Там написали, що о 07:00 в районі будинку 84к3 було чути звуки пострілів. На місце прибула оперативна група поліції.
Автори публікації припустили, що це було затримання розповсюджувачів заборонених речовин, проте пізніше виявилося, що це стосується зовсім іншої справи.
"Хто першим відкрив стрілянину невідомо, але імовірно це був травмат", — ідеться в повідомленні.
У коментарі журналістам один з учасників інциденту поділився, що двоє чоловіків у Новій Москві відкрили стрілянину в одному з дворів для того, щоб повернути чоловіка до військової частини, адже той був відсутній на службі, попри підписаний контракт.
"Мій знайомий — військовослужбовець за контрактом, який був відсутній на службі. Ми з ним ішли від будинку до магазину, хотіли купити води. Позаду нас двоє чоловіків, вони двічі вистрілили по асфальту, щоб ми не почали тікати. Їх прислали з [військової] частини, щоб повернути мого знайомого назад. Нам не погрожували, бо опору й не було. [Знайомого знімали на телефон] для звіту по затриманню. Мене відпустили, бо я не маю відношення до цієї справи, а його забрали в частину", — розповів учасник інциденту.
Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що під Бєлгородом шукали бійця, який влаштував стрілянину і втік із кулеметом. Військовий із Чувашії відкрив вогонь у місці дислокації ЗС РФ. Повідомляється, що були і загиблі, і поранені.