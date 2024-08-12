Вернули сбежавшего контрактника: в РФ сотрудники воинской части начали стрельбу в дворе, — СМИ
Один из участников инцидента в комментарии журналистам рассказал, что неизвестные мужчины сначала открыли огонь по асфальту, после чего начался допрос. Военнослужащего забрали в часть для выяснения обстоятельств, а его друга отпустили.
В Москве жители одного из дворов с самого утра слышали звуки выстрелов. Позже оказалось, что это сотрудники воинской части могли открыть огонь по контрактнику, чтобы вернуть его обратно на службу. Об этом в комментарии российскому медиа "Газета.ru" рассказал один из участников инцидента.
С самого начала известия о стрельбе появились в Telegram-канале ЖК "Бунинские Луга". Там написали, что в 7 утра в районе дома 84к3 были звуки выстрелов. На место оперативно прибыла оперативная группа полиции.
Авторы публикации предположили, что это было задержание распространителей запрещенных веществ, однако позже оказалось, что это касается совершенно другого дела.
"Кто первым открыл стрельбу неизвестно, но предположительно это был травмат", — говорится в сообщении.
В комментарии журналистам один из участников инцидента поделился, что двое мужчин в Новой Москве открыли стрельбу в одном из дворов для того, чтобы вернуть мужчину в воинскую часть, ведь тот отсутствовал на службе, несмотря на подписанный контракт.
"Мой знакомый — военнослужащий по контракту, который отсутствовал на службе. Мы с ним шли от дома до магазина, хотели купить воды. Сзади нас [шли] двое мужчин, они дважды выстрелили по асфальту, чтобы мы не начали убегать. Их прислали из [воинской] части, чтобы вернуть моего знакомого обратно. Нам не угрожали, потому что сопротивления и не было. [Знакомого снимали на телефон] для отчета по задержанию. Меня отпустили, так как я не отношусь к этому делу, а его забрали в часть", — рассказал участник инцидента.
Напомним, 12 июля сообщалось, что под Белгородом искали бойца, который устроил стрельбу и сбежал с пулеметом. Военный из Чувашии открыл огонь в месте дислокации ВС РФ. Сообщается, что были и погибшие, и раненые.