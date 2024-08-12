Вернули сбежавшего контрактника: в РФ сотрудники воинской части начали стрельбу в дворе, — СМИ

Один из участников инцидента в комментарии журналистам рассказал, что неизвестные мужчины сначала открыли огонь по асфальту, после чего начался допрос. Военнослужащего забрали в часть для выяснения обстоятельств, а его друга отпустили.

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В Москве жители одного из дворов с самого утра слышали звуки выстрелов. Позже оказалось, что это сотрудники воинской части могли открыть огонь по контрактнику, чтобы вернуть его обратно на службу. Об этом в комментарии российскому медиа "Газета.ru" рассказал один из участников инцидента.

С самого начала известия о стрельбе появились в Telegram-канале ЖК "Бунинские Луга". Там написали, что в 7 утра в районе дома 84к3 были звуки выстрелов. На место оперативно прибыла оперативная группа полиции.

В Москве в одном из дворов неизвестный открыл огонь Фото: Telegram В Москве в одном из дворов неизвестный открыл огонь Фото: Telegram

Авторы публикации предположили, что это было задержание распространителей запрещенных веществ, однако позже оказалось, что это касается совершенно другого дела.

"Кто первым открыл стрельбу неизвестно, но предположительно это был травмат", — говорится в сообщении.

В Москве в одном из дворов неизвестный открыл огонь Фото: Telegram В Москве в одном из дворов неизвестный открыл огонь Фото: Telegram

В комментарии журналистам один из участников инцидента поделился, что двое мужчин в Новой Москве открыли стрельбу в одном из дворов для того, чтобы вернуть мужчину в воинскую часть, ведь тот отсутствовал на службе, несмотря на подписанный контракт.

"Мой знакомый — военнослужащий по контракту, который отсутствовал на службе. Мы с ним шли от дома до магазина, хотели купить воды. Сзади нас [шли] двое мужчин, они дважды выстрелили по асфальту, чтобы мы не начали убегать. Их прислали из [воинской] части, чтобы вернуть моего знакомого обратно. Нам не угрожали, потому что сопротивления и не было. [Знакомого снимали на телефон] для отчета по задержанию. Меня отпустили, так как я не отношусь к этому делу, а его забрали в часть", — рассказал участник инцидента.

Напомним, 12 июля сообщалось, что под Белгородом искали бойца, который устроил стрельбу и сбежал с пулеметом. Военный из Чувашии открыл огонь в месте дислокации ВС РФ. Сообщается, что были и погибшие, и раненые.