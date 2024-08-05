В Киеве военный угрожал пистолетом охраннику ЖК и стрелял в воздух: подробности от полиции (видео)

В Печерском управлении полиции заявили, что пистолет был стартовым, а не боевым. Телесных повреждений у охранника нет. Он отказался писать заявление, потому что давно знаком с нападавшим.

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В ночь на воскресенье, 4 августа, в Печерском районе Киева произошла стрельба. Конфликт разгорелся между военным и охранником жилого комплекса "Бульвар Фонтанов", что на улице Иоанна Павла II. Об инциденте сообщили столичные Telegram-каналы.

На видео с камер наблюдения, распространенном в сети, можно увидеть, как мужчина с костылями угрожает пистолетом охраннику и производит выстрел в воздух.

Сообщается, что мужчина получил ранение на фронте и является жителем этого жилого комплекса. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

Что говорят в полиции

Помощник дежурного Екатерина Шостак из Печерского управления полиции в комментарии "Суспільному" сообщила, что на место инцидента выезжала следственно-оперативная группа. Полиция задерживала мужчину, но патрульные передали его на поруки в воинскую часть.

По ее словам, охранник ЖК отказался писать заявление, потому что давно знаком с нападающим и ему его жаль.

В полиции добавили, что пистолет был не боевой, а стартовый. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос открытия уголовного производства по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине может грозить до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, 4 августа в Киеве на Русановке в результате драки пострадал человек. В соцсетях сообщали о стрельбе, но в полиции инцидент назвали бытовым конфликтом.

3 августа в Ковеле возле ТЦК состоялся митинг из-за задержания трех мужчин, которых накануне задержали на блокпосту.