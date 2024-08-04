На Волыни состоялся массовый митинг против задержания ТЦК трех мужчин: что известно

Мужчин, которых доставили для прохождения ВВК, позже отпустили. В ТЦК считают, что конфликт поддерживался российскими спецслужбами через соответствующие "информационные прокладки".

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В субботу, 3 августа, в Ковеле Волынской области возле территориального центра комплектации и соцподдержки состоялся митинг против "произвола" военкомата. Жители города публиковали кадры с места происшествия.

Как стало известно, люди требовали отпустить трех мужчин, которые были задержаны на блокпосту накануне. Позже их все же отпустили, но митингующие не разошлись и попытались прорваться на территорию.

Пресс-секретарь Нацполиции области Ольга Бузулук рассказала "Суспільному", что на месте происшествия, где собрались несколько десятков человек, работали наряды полиции и следственно-оперативная группа.

"В полиции выясняют обстоятельства этого события и устанавливают участников. Сведения по данному факту зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. После выяснения всех деталей будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", — прокомментировали в полиции.

Позиция ТЦК

В воскресенье, 4 августа, Волынский областной ТЦК и СП вместе с Оперативным командованием "Запад" обнародовали совместное заявление, в котором сообщили, что во время проверки военно-учетных данных граждан Украины в Ковельский РТЦК и СП было доставлено трех граждан, которым наложили административные взыскания и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

Проанализированные факты и обстоятельства случая, который имел место в г. Ковель 3 июля 2024 года свидетельствуют, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные прокладки", отметили в заявлении.

Также отмечается, что ситуация, которая возникла в городе, была полностью спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мероприятиям мобилизации, препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Соответствующие правовые последствия, отметили в ТЦК, будут ожидать тех, кто подстрекал граждан к противоправным действиям и тех, кто принимал в этом активное участие.

Заявление было проиллюстрировано скриншотами из соцсетей, которые подали как пример работы российских ботов.

Напомним, в марте военнообязанный мужчина ударил ножом в живот сотрудника Владимир-Волынского РТЦК и СП, который пришли к нему домой для уточнения обстоятельств неприбытия по повестке.

Также Фокус сообщал, что 21 июня, на окраинах Луцка парень совершил нападение на двух представителей РТЦК и СП.