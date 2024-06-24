Высшие учебные заведения Волыни будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов, — ОВА

Ректоры волынских вузов уже доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах региона.

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Высшие учебные заведения Волынской области будут предоставлять территориальным центрам комплектования и социальной поддержки списки отчисленных студентов. Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"Есть четкая договоренность (высших учебных заведений, — ред.) с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления", — говорится в сообщении.

О таком решении сообщили на заседании Совета обороны Волынской области, во время которого обсуждали возможные варианты уклонения от военной службы под прикрытием обучения в вузах.

"По результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и исключить уклонение от мобилизации с помощью обучения в вузах", — отметил Погуляйко.

Кроме того, ректоры волынских вузов, которые присутствовали на заседании, доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах.

Заседание Совета обороны Волынской области Фото: Facebook

Напомним, 4 июня Министерство образования и науки Украины сообщило, что военнообязанные студенты, которым нужен документ для получения отсрочки при мобилизации в Украине, могут получить стандартную выписку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

24 июня адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко сообщила, что согласно новому закону о мобилизации сузился перечень лиц, которые смогут получить отсрочку.