Заклади вищої освіти Волині передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів, — ОВА

Ректори волинських ЗВО вже доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах регіону.

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Заклади вищої освіти Волинської області надаватимуть територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки списки відрахованих студентів. Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Є чітка домовленість (закладів вищої освіти, — ред.) з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування", — йдеться у повідомленні.

Про таке рішення повідомили на засіданні Ради оборони Волинської області, під час якого обговорювали можливі варіанти ухилення від військової служби під прикриттям навчання у ЗВО.

"За результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", — наголосив Погуляйко.

Крім того, ректори волинських ЗВО, які були присутні на засіданні, доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

Засідання Ради оборони Волинської області Фото: Facebook

Нагадаємо, 4 червня Міністерство освіти і науки України повідомило, що військовозобов'язані студенти, яким потрібен документ для отримання відстрочки під час мобілізації в Україні, можуть отримати стандартну виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

24 червня адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко повідомила, що згідно з новим законом про мобілізацію звузився перелік осіб, які зможуть отримати відстрочку.