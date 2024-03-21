Избегал призыва: на Волыни мужчина порезал сотрудника ТЦК и пытался совершить самоубийство

Военнообязанный мужчина ударил ножом в живот сотрудника Владимир-Волынского РТЦК и СП, после чего начал резать себе вены. Пострадавшему и нападавшему оказали помощь.

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В четверг, 21 марта, в Нововолынске Волынской области мужчина напал на представителей ТЦК и СП, которые пришли к нему домой для уточнения обстоятельств неприбытия по повестке. Об этом сообщили в пресс-службе Волынского областного ТЦК.

Два военнослужащих Владимир-Волынского РТЦК и СП пришли к военнообязанному мужчине по адресу проживания для того, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия по боевой повестке. Однако мужчина напал на сотрудника военкомата Александру. Гражданин выбежал из квартиры и нанес Александру два удара с помощью ножа, один из них был заблокирован, однако второй попал в область брюшной полости.

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"Военный с предварительным диагнозом: "резаная рана передней стенки живота, проникающая" доставлен в операционное отделение КНП "Нововолынская ЦГБ" для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Зато работники Нацполиции проводят следственно-оперативные действия. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УКУ.

В пресс-службе ТЦК отметили, что военнослужащие ТЦК и СП Волынской области при проведении мероприятий мобилизационной подготовки и призыва действуют в рамках действующего законодательства, в частности руководствуются законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Местное издание "БУГ" со ссылкой на собственные источники сообщило, что происшествие случилось в одном из общежитий на улице Луцкой в Нововолынске. 50-летний мужчина удары сотрудника ТЦК ножом в живот, а затем пытался перерезать себе вены. Ему вызвали скорую.

Зато раненого военного доставили в местную больницу и прооперировали.

Журналисты со ссылкой на полицию отметили, что мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 20 марта стало известно, что в Шостке Сумской области произошла драка между сотрудником ТЦК и СП и мужчиной. Они били друг друга ногами, а затем военнослужащие уехали.

21 марта во Львовском ТЦК и СП заявили, что на мужчину, который не явился по повестке на прохождение ВВК, и которого представители военкомата силой затолкали в микроавтобус, открыли уголовное дело. В частности, он не сообщил об уважительных причинах неявки по вызову.