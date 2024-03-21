Почему в Украине происходят скандалы с ТЦК: военные эксперты нашли ответ (видео)

Драки с военкомами исчезнут, когда нардепы примут закон о мобилизации. Скандалы используют российские спецслужбы, чтобы повлиять на украинцев. Им "помогают" медиа, которые тиражируют скандальные инциденты.

Related video

Законопроект о мобилизации и военной службе, который вот-вот примут народные депутаты, поставит точку в скандалах с Территориальными центрами комплектования (ТЦК). После этого значительно уменьшиться количество причин, из-за которых возникают споры между военкомами и военнообязанными. О том, как решить проблемы с ТЦК и мобилизацией, шла речь в трансляции портала "Украинская правда" (УП).

Журналисты УП пригласили четырех собеседников, которые по-разному причастны к войскам. Свое мнение высказали — член комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Фриз, экс-командир взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий, заместитель Министра обороны Украины (2021-2023 гг.) Анна Маляр, директор Украинского института национальной памяти, военный Антон Дробович. Перед разговором вспомнили скандальные случаи, которые произошли во Львове (задержание волонтера), Житомире (избиение военкома), Сумах (избиение гражданского).

Ирина Фриз объяснила, что каждый случай нужно рассматривать отдельно — выяснить, что на самом деле произошло, и соответственно наказывать виновных. По ее мнению, проблемы с мобилизацией и драками с военкомами исчезнут, когда в Верховной Раде примут закон о мобилизации". Тогда исчезнет "правовая неопределенность" и исчезнут проблемы. Антон Дробович отметил, что скандальные ситуации нужно распространять и оценивать "достаточно осторожно", поскольку это используются россияне для информационно-психологических операций. Его предложение — ввести доктрину "вечной войны". Если общество будет иметь такую доктрину, то все будут понимать, что придется воевать или делать для фронта что-то не менее важное. Анна Маляр уверена, что проблему нужно рассматривать "цивилизованно" и не как "белое-черное". Также вспомнила, что от процесса мобилизации самоустранилась местная власть. Если региональные чиновники возьмутся за это дело, то процесс набора в армию облегчится. Евгений Дикий отметил, что проблемы с мобилизацией "успешно" использует враг, но "приложили руки" также украинские медийщики. Также он вспомнил большое количество новостных сайтов, тиражирующих проблемы с ТЦК и оставляющих без внимания 90% нормальной мобилизации.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в Верховной Раде рассматривают законопроект о мобилизации и военной службе, внесенный Кабмином в январе 2024 года. Народные избранники проанализировали 4 тыс. поправок к законопроекту и рассказали, что готовы его принять. Об ориентировочной дате принятия рассказал народный депутат и член комитета по нацбезопасности Роман Костенко.

Тем временем парламентарии приняли другой законопроект — о социальной помощи военным и полицейским. Кроме социальных вопросов, внесли изменения в ряд законов и полностью удалили понятие "ограниченной годности". В связи с новациями, мужчины, которые имеют такой статус, должны в течение девяти месяцев пройти медкомиссию и получить новое заключение.

Ранее Фокус рассказывал об инцидентах с ТЦК, которые произошли в разных регионах Украины. Например, 15 марта стало известно о волонтере, которого задержали на улице во Львове, отвезли в военкомат и держали там два дня. Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили, какой была причина задержания.

19 марта произошла стычка в Житомире. На видео с места событий видно, как прохожий действительно набросился с кулаками на военкома.

20 марта в сети появилось видео из Шостки Сумской области: мужчины в форме напали на гражданского.