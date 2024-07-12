Под Белгородом ищут бойца, который устроил стрельбу и сбежал с пулеметом, — росСМИ (фото)

Военный из Чувашии открыл огонь в месте дислокации ВС РФ. Сообщается, что есть погибшие и раненый.

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Российский военнослужащий устроил стрельбу в пункте дислокации ВС РФ в Белгородской области. Об этом 12 июля сообщили в медиа Baza.

Предварительно, после ночной стрельбы под Белгородом россияне объявили план "Перехват". Они разыскивают бойца с пулеметом Калашникова и 70 патронами.

Впоследствии в росСМИ уточнили, что военному, которого объявили в розыск, 29 лет. Его зовут Алексей, и он родом из Чувашии (или Чувашской Республики РФ).

Фото объявленного в розыск бойца Фото: Baza

По предварительным данным, в результате устроенной им вечером 11 июля стрельбы умерли два человека. Еще один человек получил ранения.

"Сначала предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, вероятно, оружие нашли недалеко от места происшествия", — добавили в медиа.

Местные власти и правоохранительные органы РФ официально не комментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, аналитик опубликовал график, который показывает изменения размера выплат бойцам ВС РФ по контракту. Меньше всего получают военнослужащие из Новосибирской области.

В ГУР сообщили, что 1 июля Россия решила спустить на воду глубоководный аппарат "АС-36", над которым работала с 2017 года. Испытания были вынуждены остановить, и теперь страна-агрессор оценивает убытки.