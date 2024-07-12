РФ испытала глубоководный аппарат — теперь он на ремонте: в ГУР рассказали, что произошло

Россияне решили спустить на воду модернизированный аппарат "АС-36", над которым работали 7 лет. Теперь в стране-агрессоре оценивают убытки.

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В Норвежском море российский глубоководный аппарат столкнулся с кораблем, на который его и спускали. Об этом сообщили 12 июля в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, 1 июля РФ решила испытать в акватории Норвежского моря свой модернизированный глубоководный аппарат "АС-36". Над ним работали в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" еще с 2017 года.

Носителем "АС-36" стал спасательный корабль Северного флота РФ "Михаил Рудницкий". Однако испытания пошли не по плану. Когда аппарат спускали на воду, экипаж не справился с управлением. В результате — "АС-36" столкнулся с корпусами судна.

Вражеский глубоководный аппарат получил повреждения, из-за которых испытания были вынуждены остановить. Теперь Россия оценивает ущерб и сроки ремонта "АС-36".

Напомним, в Le Monde передали, что в НАТО обеспокоены способностью РФ перевооружать свою армию несмотря на западные санкции. Вражеские производства переходят на новый режим работы и расширяются. Темпы изготовления танков за время полномасштабной войны выросли вдвое.

Президент США Джо Байден ответил, готов ли к переговорам с лидером России Владимиром Путиным. По словам американского политика, у Путина "есть проблема в войне, которую он якобы выиграл".