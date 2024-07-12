РФ випробувала глибоководний апарат — тепер він на ремонті: у ГУР розповіли, що сталося

Росіяни вирішили спустити на воду модернізований апарат "АС-36", над яким працювали 7 років. Тепер у країні-агресорці оцінюють збитки.

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У Норвезькому морі російський глибоководний апарат зіштовхнувся з кораблем, на який його і спускали. Про це повідомили 12 липня у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, 1 липня РФ вирішила випробувати в акваторії Норвезького моря свій модернізований глибоководний апарат "АС-36". Над ним працювали у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" ще з 2017 року.

Носієм "АС-36" став рятувальний корабель Північного флоту РФ "Михаил Рудницкий". Однак випробування пішли не за планом. Коли апарат спускали на воду, екіпаж не впорався з керуванням. В результаті — "АС-36" зіткнувся з корпусами судна.

Ворожий глибоководний апарат зазнав пошкоджень, через які випробування були змушені зупинити. Тепер Росія оцінює збитки та терміни ремонту "АС-36".

Нагадаємо, у Le Monde передали, що в НАТО занепокоєні здатністю РФ переозброювати свою армію попри західні санкції. Ворожі виробництва переходять на новий режим роботи та розширюються. Темпи виготовлення танків за час повномасштабної війни зросли вдвічі.

Президент США Джо Байден відповів, чи готовий до переговорів з лідером Росії Володимиром Путіним. Зі слів американського політика, у Путіна "є проблема у війні, яку він нібито виграв".