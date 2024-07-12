РФ переходить на "воєнні рейки": у Le Monde розповіли, чим занепокоєні у НАТО

З початку повномасштабної війни Росія стала виробляти вдвічі більше танків та накопичила сотні ракет "Іскандер-М". Ворожі військові виробництва переходять на новий режим роботи та розширюються.

Related video

Протягом багатьох місяців Росія перебудовує свою оборонну промисловість, і це викликає все більше "занепокоєння". Деталями 12 липня поділились у виданні Le Monde.

Одним з ключових питань, яке постало перед НАТО у питанні військової допомоги Україні, стала здатність російської армії переозброїтися. Найбільшою таємницею для Заходу, за оцінкою експертів, і досі залишається кількість танків, БПЛА й ракет, які можуть мобілізувати ЗС РФ.

На початку повномасштабної війни була популярною думка, що російський оборонно-промисловий комплекс — слабкий і залежить від імпорту з західних країн. Однак партнери України все більше здивовані й занепокоєні тим, як Кремль відновлює свої спроможності.

Командувач армії США в Європі Крістофер Каволі інформував, що Росія прагне виробляти або відновлювати понад 1200 нових танків і випускати щонайменше 3 мільйони артснарядів або ракет на рік. Це утричі більше, ніж оцінював Вашингтон на початку повномасштабної війни.

У статті йдеться, що вже багато місяців ворожий ОПК реорганізується. Виробництва переходять на режим 3х8, тобто три зміни по 8 годин на добу, збільшують кількість ліній та відновлюють законсервовані промислові майданчики. Санкції, запроваджені США та ЄС, завадили Росії на початку повномасштабної війни, однак з часом ворог навчився ухилятись від обмежень.

В результаті — обсяги виробництва зброї у РФ ростуть. Якщо у 2023 році росіяни виробляли шість ракет "Іскандер-М" і мала в резерві 50 таких, то з січня у резерві — 200 одиниць. Якщо до лютого 2022 року країна-агресорка випускала приблизно 40 танків на рік, то зараз йдеться про понад 90 одиниць.

Що підтримувати війну в Україні, Кремль звернувся за підтримкою до Ірану й КНДР. Також Росія постаралася створити нові ланцюжки постачань, скориставшись складністю визначення точного призначення товарів.

Окрім того, РФ вклала кошти в розширення виробництв бойових літаків, ракет і безпілотників. Дочірня компанія групи "Калашников" придбала торговельний центр за 1200 кілометрів на схід від Москви, який хоче перетворити на завод із виробництва дронів-камікадзе. В Іркутську ж виробництво деталей для Су-30 розширили на ще дві будівлі.

Щоб зберігати ресурси, Росія призупинила частину контрактів про експорт та викупила деталі, які були призначені для контрольованих нею інших країн.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що ЗС РФ почали засипати прифронтові території України забороненими протипіхотними мінами. Вони вкрай небезпечні через невибірковий характер жертв, особливо серед мирних мешканців.

Голова МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що винищувачі F-16 вже цього літа "будуть битися в українському небі". Окрім того, він запевнив, що Україна отримає усі комплекси Patriot, які "можна буде знайти у світі й привезти".