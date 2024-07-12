Війська РФ засипають прифронтові території забороненими протипіхотними мінами, — ЗМІ

Журналісти зазначили, що ці міни вкрай небезпечні через їхній невибірковий характер жертв, особливо серед мирного населення.

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Російські окупаційні війська почали активно засипати прифронтові території забороненими протипіхотними мінами. Про це повідомив "УНІАН".

Зокрема на території одного з фермерських господарств у селі Широка Балка Херсонської області виявили одразу 18 мін типу ПФМ-1 ("Лепесток").

Журналісти зазначили, що ці міни вкрай небезпечні через їхній невибірковий характер жертв, особливо серед мирного населення.

"Їхнє розмінування і транспортування майже неможливі, тому їх зазвичай знищують неподалік від місця виявлення", — йдеться у матеріалі.

Крім того, на мінах, які виявили кореспонденти "УНІАН", немає маркування, яке вказує на наявність у них пристрою самознищення, що є воєнним злочином.

Найбільш замінованими, за словами начальника відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергія Реви, наразі є Харківська Донецька та Херсонська області.

Нагадаємо, 11 липня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що у Чорному морі може перебувати щонайменше 400 мін, а також вибухівка, яку змило з Каховської ГЕС.

4 квітня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що майже 25% території України заміновано.