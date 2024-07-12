Войска РФ засыпают прифронтовые территории запрещенными противопехотными минами, — СМИ

Журналисты отметили, что эти мины крайне опасны из-за их неизбирательного характера жертв, особенно среди мирного населения.

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Российские оккупационные войска начали активно засыпать прифронтовые территории запрещенными противопехотными минами. Об этом сообщил "УНИАН".

В частности, на территории одного из фермерских хозяйств в селе Широкая Балка Херсонской области обнаружили сразу 18 мин типа ПФМ-1 ("Лепесток").

Журналисты отметили, что эти мины крайне опасны из-за их неизбирательного характера жертв, особенно среди мирного населения.

"Их разминирование и транспортировка почти невозможны, поэтому их обычно уничтожают неподалеку от места обнаружения", — говорится в материале.

Кроме того, на минах, которые обнаружили корреспонденты "УНИАН", нет маркировки, указывающей на наличие в них устройства самоуничтожения, что является военным преступлением.

Наиболее заминированными, по словам начальника отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергея Ревы, сейчас являются Харьковская Донецкая и Херсонская области.

Напомним, 11 июля представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в Черном море может находиться не менее 400 мин, а также взрывчатка, которую смыло с Каховской ГЭС.

4 апреля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что почти 25% территории Украины заминировано.