Російська соцмережа заблокувала групу, в якій шукали зниклих у Суджі

Група з'явилася тільки 13 серпня. До цього своїх рідних і строковиків жителі Курської області шукали хаотично, у різних групах.

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У Росії за рішенням Генпрокуратури заблокували групу "Вконтакте", у якій жителі Курської та інших областей шукали своїх рідних із міста Суджа, яке зараз контролюється ЗСУ. Про це пише видання "7х7".

Група "Суджа — Поиск людей", яка з'явилася тільки 13 серпня, перестала відкриватися з російських IP-адрес. Замість неї під час спроби відкрити посилання можна побачити, що група заблокована за рішенням Генпрокуратури від 9 серпня.

Так група виглядала до закриття Фото: Скриншот

Днем раніше уряд Курської області "настійно порекомендував" жителям прикордонних районів не публікувати жодної інформації про зниклих родичів. На думку чиновників, нею нібито може скористатися український Центр інформаційно-психологічних операцій (ЦІПсО) для "шантажу і фейків".

Водночас російський пошуковий загін "Ліза Алерт" з початку операції ЗСУ в Курській області отримав 456 заявок про пошуки зниклих. Після "настійної рекомендації" уряду Курської області список перестали оновлювати.

Жителі Суджі Фото: ТСН

Тим часом у Суджі вже встигли побувати журналісти "ТСН" і репортери італійського телеканалу TG1. Вони розповіли, що будинки місцевих жителів не пошкоджено і поговорили з місцевими жителями, яких у місті залишається приблизно сотня.

Сюжет італійських журналістів

Вони розповіли, що влада їх кинула, про евакуацію не було оголошено, і вони були змушені ховатися в підвалах без води та їжі. У підсумку продовольство їм доставили українські військові.

Водночас влада Курської області заявила, що роздавання продовольства — це "піар-акція, націлена насамперед на західну аудиторію".

Нагадаємо, 15 серпня повітряно-космічні сили збройних сил Російської Федерації скинули авіабомбу на контрольоване росіянами місто Льгов Курської області і традиційно звинуватили в цьому ЗСУ.