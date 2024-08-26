1 000 кілометрів у вогні та 7 постраждалих: в Омську повторно горить найбільший НПЗ у РФ (відео)

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що, попри велику територію пожежі, евакуації наразі не проводять, тільки постраждалим надають медичну допомогу.

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У понеділок, 26 серпня, на найбільшому нафтопереробному заводі Росії в Омську (ОНПЗ) 26 серпня стався вибух. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

На території заводу почалася пожежа, її площа становить 1 000 квадратних метрів. Евакуацію працівників підприємства не проводили.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, проте зараз відомо вже про сімох, до того ж один із них у важкому стані. Наразі всіх їх госпіталізовано.

За словами губернатора Омської області Віталія Хоценка, з кожним постраждалим працюють лікарі. Кожному надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що Омський нафтопереробний завод горить уже не вперше. Раніше, за попередніми даними, на підприємстві спалахнула одна з установок переробки нафти АВТ-10 (призначена для первинної перегонки знесоленої нафти та газового конденсату). Тоді площа пожежі сягнула 300 кв. м, а загасили її за кілька годин. Причину займання не називали.

Зазначимо, що Омський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств нафтопереробки Росії. Розташований він у місті Омськ і належить компанії "Газпром нефть". Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів: високооктанові бензини, дизельне та суднове паливо, авіагас, бітум, побутовий газ, технічну сірку та іншу продукцію для російської армії.