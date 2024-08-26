1 000 километров в огне и 7 пострадавших: в Омске повторно горит самый большой НПЗ в РФ (видео)

Местные телеграм-каналы сообщают, что, несмотря на большую территорию пожара, эвакуация на данный момент не проводится, только пострадавшим оказывается медицинская помощь

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В понедельник, 26 августа, на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе России в Омске (ОНПЗ) 26 августа произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На территории завода начался пожар, его площадь составляет 1 000 квадратных метров. Эвакуация работников предприятия не проводилась.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако сейчас известно уже о семи, причем один из них в тяжелом состоянии. На данный момент все они госпитализированы.

По словам губернатора Омской области Виталия Хоценко, с каждым пострадавшим работают врачи. Каждому оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что Омский нефтеперерабатывающий завод горит уже не первый раз. Ранее, по предварительным данным, на предприятии вспыхнула одна из установок переработки нефти АВТ-10 (предназначена для первичной перегонки обессоленной нефти и газового конденсата). Тогда площадь пожара достигла 300 кв. м, а затушили его через пару часов. Причина возгорания не называлась.

Отметим, что Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России. Расположен он в городе Омск и принадлежит компании "Газпром нефть". В целом завод выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензины, дизельное и судовое топливо, авиакеросин, битум, бытовой газ, техническую серу и другую продукцию для российской армии.