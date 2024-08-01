В Омске загорелся крупнейший НПЗ России (видео)

Пожар возник на территории принадлежащего "Газпром нефти". Причины возгорания неизвестны.

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В Омске загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод РФ. Предварительно, вспыхнула одна из установок переработки нефти АВТ-10 (предназначена для первичной перегонки обесоленной нефти и газового конденсата), а площадь пожара достигла 300 кв. м. Пожар затушили через пару часов. Причина возгорания не названа. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Омский НПЗ является крупнейшим в России. Его мощность составляет 22 млн тонн нефти в год, а число сотрудников превышает 3,5 тысячи.

Пожар на Омском НПЗ

Пресс-служба завода подтвердила пожар, сообщив, впрочем, что возгорание уже ликвидировано, а сам НПЗ продолжает работать в "штатном режиме".

Сообщается, что пожар возник "во вспомогательном помещении насосной", его потушили автоматизированные системы, в результате никто не пострадал.

Напомним, с начала 2024 года российские нефтезаводы и нефтебазы не менее 40 раз подвергались атакам украинских дронов, а ряд крупных НПЗ были вынуждены останавливать производство после пожаров и повреждений оборудования.

За январь–май выпуск бензина в России, по данным Росстата, упал на 20%, а дизельного топлива — на 11% по сравнению с уровнями конца декабря. В начале июня российские власти засекретили статистику по выпуску топлива, ссылаясь на санкции и угрозу "манипуляций" рынком.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в России хотят защищать нефте-перерабатывающие заводы, аэропорты и вокзалы от ударов украинских дронов с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы "Спектр", которые разработала московская компания "Сеть свободного сотрудничества". Впрочем, в Украине уверены, что от дронов "Спектр" НПЗ не спасет.