В РФ хотят защищать НПЗ комплексами "Спектр": почему они не спасут от украинских дронов

Разработчики уверяют, будто система хорошо показала себя в боевых условиях, поэтому ей заинтересовались и промышленные предприятия, рискующие попасть под удар БПЛА.

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В России хотят защищать нефте-перерабатывающие заводы, аэропорты и вокзалы от ударов украинских дронов с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы "Спектр". Об этом сообщает российское медиа Mash, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно СМИ, антидроновую систему стоимостью 18,5 млн рублей (8,72 млн грн) уже установили на четырех объектах химической промышленности. Разработчики заявили, что уже поставляли "Спектры" российским военным в зону боевых действий на территории Украины, и после "успеха" получили заказы от гражданских предприятий.

Аппаратно-программный комплекс "Спектр" разработала московская компания "Сеть свободного сотрудничества". На своем официальном сайте она пишет, что в систему входят два основных модуля: модуль обнаружения, который отслеживает БПЛА, и модуль подавления, вынуждающий дроны вернуться или совершить вынужденную посадку.

Объекты в воздухе комплекс обнаруживает, сканируя радиочастоты на 360 градусов на расстоянии 7 км. Подавить дроны может в радиусе 2,5 км, при этом не влияя на работу беспроводной связи поблизости. Он якобы может засечь и подавить одновременно до 35 дронов по команде оператора (отклик менее 1 секунды) или же в автоматическом режиме.

"Спектр" также должен показывать направление, класс и предположительную цель вражеского беспилотника, а потом "выжигать" электронику, чтобы БПЛА просто упал, или же заставить лететь в обратном направлении. По словам россиян, система может также засечь место запуска, после чего координаты передают группе быстрого реагирования.

Российские предприниматели считают, что "Спектр" способен защитить важные объекты от беспилотников Сил обороны Украины. Такие комплексы предлагают ставить на территориях НПЗ, аэропортов, школ и вокзалов, а также на местах проведения массовых мероприятий. Такая инициатива в РФ продвигается из-за регулярных атак, только 22 июля российские войска ПВО отчитались об уничтожении 75 дронов.

Аниманиция, посвященная работе комплекса "Спектр" Фото: Скриншот

Судя по анимированному ролику на сайте, "Спектр" предназначен для борьбы с коммерческими коптерами типа DJI Mavic, и непонятно, насколько эффективной такая система будет против боевых ударных БпЛА, которые использует Украина. Как пишет разработчик, система сканирует радиоизлучение, однако украинский военный Сергей Бескрестнов ("Флэш") ранее объяснил Фокусу, что дальнобойные беспилотники не излучают радиосигналов, поскольку автономно летают по заранее запрограммированным маршрутам, ориентируясь только на спутниковую навигацию GPS.

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Беспилотники ГУР атаковали НПЗ в Туапсе: на заводе вспыхнул пожар, — источники Фокуса

Именно GPS можно заглушить, сделав автономный беспилотник фактически "слепым", но это все равно его не остановит. Как рассказывал эксперт по телекоммуникациям Роман Химич, некоторые модели ударных дронов запоминают маршрут и продолжают лететь даже без указания спутников, пользуясь так называемой инерциальной системой навигации, состоящей из набора датчиков. Она не так точна, но позволяет аппарату двигаться в направлении цели. Если же дрон снова подключается к GPS, то корректирует свой путь.

В ночь на 22 июля около 80 БпЛА атаковали Россию. По информации местных СМИ, дроны попали в военный аэродром в Морозовске Ростовской области и НПЗ в Туапсе Краснодарского края.