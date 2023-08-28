Дешевле Shahed и незаметные для РЛС: как ВСУ уничтожают авиацию РФ дронами из бумаги

Российские системы ПВО не справились с роем дешевых украинских дронов. Один БПЛА уничтожает дорогой ракетоноситель, поэтому Москве стоит приготовиться к увеличению атак по аэродромам вблизи границы с Украиной.

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Контрразведчики 13-го Главного управления СБУ атаковали дронами аэродром в Курске в ночь на 27 августа. По данным СМИ, беспилотники поразили четыре российских истребителя Су-30 и один МиГ-29, два ЗРК "Панцирь" и радары комплекса С-300.

Почти все дроны долетели до целей, российские ПВО справились лишь с тремя. В районе аэродрома зафиксировали минимум 13 взрывов, уточнила спецслужба.

Российские власти сообщали только о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса. Дом находится в 300 метрах от двух военных объектов: 16-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы и 3754-й центральной авиатехнической базы воинской части № 13830. Про массированную атаку дронами по объектам в Курской области в ночь на 27 августа не сообщалось.

Российские милитари-блогеры писали о налете австралийских БПЛА фирмы SYPAQ. Одноразовые дроны сделаны из пропитанной воском бумаги и резинок, их практически не видят вражеские РЛС.

Австралийские дроны фирмы SYPAQ могли использовать во время атаки по аэродрому в Курске

Дешевле Shahed: дрон уничтожает носитель ракет "Кинжал"

Тактика ВСУ по массированным запускам дешевых дронов эффективна для снижения военного потенциала врага, считает полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Малую цель, как говорит эксперт, тяжело обнаружить в воздухе. Тем более, что один БПЛА с 4-5 килограммами взрывчатки уничтожает дорогие ракетоносители.

"Россия направляет иранские дроны в жилые дома, а ВСУ охотятся за военными объектами. Важно выявить места дислокации самолетов МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал" и бомбардировщиков Ту-22М", — заметил Селезнев в общении с Фокусом.

Украинская армия приняла на вооружение 25 типов беспилотников. Аппараты фирмы SYPAQ могут входить в этот список, при этом они намного дешевле иранских дронов-камикадзе Shahed, добавил эксперт.

Украинский военный специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал Фокусу, как можно фиксировать летящие в воздухе дроны. Средства радиоразведки, по его словам, работают при наличии излучений от БПЛА.

"Если дроны ничего не излучают, остается надеяться только на средства ПВО. Украинские ударные БПЛА, как и иранские дроны Shahed, летают по заданным GPS-координанам автономно. Они ничего не излучают. Для успеха миссии важно насколько эффективно проложен маршрут (высоты и смены курсов). Еще один фактор успеха — минимальная видимость для радиолокаторов. Для этого дроны делают максимально из неотражающих материалов с учетом форм корпуса", — пояснил специалист.

Российские военные используют против ВСУ схожие технологии, вся война совершенно зеркальна, добавил Бескрестнов.

Сколько дронов ВСУ долетают до целей в России?

По российским объектам долетают до 40% украинских дронов, пишет издание The Economist cо ссылкой на источник, знакомый с разработкой украинского дальнобойного БПЛА "Морок".

Несколько украинских военных на условиях анонимности рассказали, что атаки дронами по территории России нужны не только для психологического эффекта. Запуски БПЛА являются частью контрнаступления.

"Дроны нацелены на склады топлива, логистику, склады боеприпасов и маршруты доставки. Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят, где хранится российское оружие, но не могут поразить склад и просят нас помочь. Большая часть нашей недавней работы была сосредоточена на аэродромах вблизи границ Украины. Речь идет и об ударе по бомбардировщику Ту-22М под Новгородом", — сообщил журналистам координатор запуска дронов по линии военной разведки Украины с позывным "Детектив".

Операторы дронов получают разведданные от западных партнеров. Союзники дают сведения о размещении российских радаров, комплексах радиоэлектронной борьбы и средствах ПВО, пишет издание.

Напомним, что в селе Перевальное в оккупированном Крыму на позиции российских оккупантов прилетели украинские дроны. Силы спецопераций ударили по объектам 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота России.

Одна из главных российских пропагандисток Маргарита Симоньян ранее заявила, что возле ее дома второй раз упал беспилотник. Российские эксперты уже признавали, что Москва будет подвергаться налетам дронов до конца полномасштабной войны.