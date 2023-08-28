Дешевші за Shahed і непомітні для РЛС: як ЗСУ знищують авіацію РФ дронами з паперу

Російські системи ППО не впоралися з роєм дешевих українських дронів. Один БПЛА знищує дорогий ракетоносій, тому Москві варто приготуватися до збільшення атак по аеродромах поблизу кордону з Україною.

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Контррозвідники 13-го Головного управління СБУ атакували дронами аеродром у Курську в ніч на 27 серпня. За даними ЗМІ, безпілотники вразили чотири російські винищувачі Су-30 і один МіГ-29, два ЗРК "Панцир" і радари комплексу С-300.

Майже всі дрони долетіли до цілей, російські ППО впоралися лише з трьома. У районі аеродрому зафіксували щонайменше 13 вибухів, уточнила спецслужба.

Російська влада повідомляла тільки про влучання безпілотника в багатоквартирний будинок у Курську на вулиці Карла Маркса. Будинок розташований за 300 метрів від двох військових об'єктів: 16-ї окремої бригади радіоелектронної боротьби і 3754-ї центральної авіатехнічної бази військової частини № 13830. Про масовану атаку дронами по об'єктах у Курській області в ніч на 27 серпня не повідомлялося.

Російські мілітарі-блогери писали про наліт австралійських БПЛА фірми SYPAQ. Одноразові дрони зроблені з просоченого воском паперу і гумок, їх практично не бачать ворожі РЛС.

Австралійські дрони фірми SYPAQ могли використовувати під час атаки по аеродрому в Курську

Дешевше Shahed: дрон знищує носій ракет "Кинджал"

Тактика ЗСУ щодо масованих запусків дешевих дронів ефективна для зниження військового потенціалу ворога, вважає полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Малу ціль, як каже експерт, важко виявити в повітрі. Тим більше, що один БПЛА з 4-5 кілограмами вибухівки знищує дорогі ракетоносії.

"Росія направляє іранські дрони в житлові будинки, а ЗСУ полюють за військовими об'єктами. Важливо виявити місця дислокації літаків МіГ-31К, носія ракет "Кинджал" і бомбардувальників Ту-22М", — зауважив Селезньов у спілкуванні з Фокусом.

Українська армія прийняла на озброєння 25 типів безпілотників. Апарати фірми SYPAQ можуть входити до цього списку, при цьому вони набагато дешевші за іранські дрони-камікадзе Shahed, додав експерт.

Український військовий фахівець з радіоелектронної боротьби Сергій Безкрестнов з позивним "Флеш" розповів Фокусу, як можна фіксувати дрони, що летять у повітрі. Засоби радіорозвідки, за його словами, працюють за наявності випромінювань від БПЛА.

"Якщо дрони нічого не випромінюють, залишається сподіватися тільки на засоби ППО. Українські ударні БПЛА, як і іранські дрони Shahed, літають за заданими GPS-координанами автономно. Вони нічого не випромінюють. Для успіху місії важливо, наскільки ефективно прокладений маршрут (висоти і зміни курсів). Ще один фактор успіху — мінімальна видимість для радіолокаторів. Для цього дрони роблять максимально з невідбивних матеріалів з урахуванням форм корпусу", — пояснив фахівець.

Російські військові використовують проти ЗСУ схожі технології, вся війна абсолютно дзеркальна, додав Бескрестнов.

Скільки дронів ЗСУ долітають до цілей у Росії?

По російських об'єктах долітають до 40% українських дронів, пише видання The Economist з посиланням на джерело, знайоме з розробкою українського далекобійного БПЛА "Морок".

Кілька українських військових на умовах анонімності розповіли, що атаки дронами по території Росії потрібні не тільки для психологічного ефекту. Запуски БПЛА є частиною контрнаступу.

"Дрони націлені на склади палива, логістику, склади боєприпасів і маршрути доставки. Ми реагуємо на звернення наших бригад. Вони кажуть, де зберігається російська зброя, але не можуть вразити склад і просять нас допомогти. Більша частина нашої нещодавньої роботи була зосереджена на аеродромах поблизу кордонів України. Йдеться і про удар по бомбардувальнику Ту-22М під Новгородом", — повідомив журналістам координатор запуску дронів по лінії військової розвідки України з позивним "Детектив".

Оператори дронів отримують розвіддані від західних партнерів. Союзники дають відомості про розміщення російських радарів, комплекси радіоелектронної боротьби та засоби ППО, пише видання.

Нагадаємо, що в селі Перевальне в окупованому Криму на позиції російських окупантів прилетіли українські дрони. Сили спецоперацій вдарили по об'єктах 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту Росії.

Одна з головних російських пропагандисток Маргарита Симоньян раніше заявила, що біля її будинку вдруге впав безпілотник. Російські експерти вже визнавали, що Москва зазнаватиме нальотів дронів до кінця повномасштабної війни.