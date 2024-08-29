У Норвегії затонула копія човна вікінгів: загинула археологиня зі США

"Наддодур" раніше плавав Північним морем, як за часів Рагнара Лодброка — без мотора, а тільки на веслах і з вітрилом.

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Американка загинула після того, як копія корабля вікінгів, у якому вона перебувала, перекинулася під час туристичної подорожі до Норвегії. Решту мандрівників врятували з борту веслового корабля "Наддодур" з вертольота. Про це пише Daily Mail.

"Наддодур", який був точною копією корабля вікінгів і здійснював плавання в Ісландію, на Шетландські острови та в Норвегію.

Унікальна копія не була оснащена будь-яким двигуном і управлялася тільки вітрилами й веслами, що відповідало давнім традиціям Фарерських островів.

"Наддодур" є повною копією човна вікінгів Фото: Forsvaret/Kystvakten

У постері до подорожі, опублікованому шкіпером Енді Фітце на Facebook, доленосна подорож описувалася як "незабутня подія, яка переносить вас у часи вікінгів".

Бергур Якобсен, голова човнового клубу "Наддоддура", якому належало судно, розповів журналістам, що корабель був надійним і плавав уже не перший рік.

З Фарерських островів "Наддодур" відплив чотири дні тому, але потрапив у сильний шторм. На борту перебувало шестеро людей, проте тільки п'ятеро вибралися на надувний рятувальний пліт. Серед п'ятьох тих, хто вижив, були троє чоловіків і одна жінка зі Швейцарії, а також ще один чоловік із Фарерських островів, яких після трагедії доправили в безпечне місце на вертольоті.

Відомо, що судно відправило сигнал лиха, проте вертоліт, який прибув у район, встановив, що це була хибна тривога, повідомляє норвезьке видання VG.

Приблизно за годину після подачі першого сигналу лиха надійшов другий сигнал тривоги, який став причиною масштабнішого пошуку в цьому районі — приблизно за 120 км від узбережжя Норвегії. У результаті в середу недалеко від місця, де перекинувся човен вікінгів, і було виявлено тіло Карли Дани.

Затонулий "Наддодур" Фото: Forsvaret/Kystvakten

29-річна дівчина була археологом. Нещодавно Дана була прийнята до престижного Клубу дослідників, серед членів якого були такі знаменитості, як Амелія Ерхарт, Ніл Армстронг і Тедді Рузвельт. Також вона прославилася своїми дослідженнями в Коста-Риці, де вона жила з корінним племенем Нгобе і занурилася в їхню культуру.

Її присутність у Північному морі, мабуть, була пов'язана з Клубом дослідників, який заявив, що вона здобувала ступінь магістра археології в Університеті Хайленда й островів у Шотландії в межах "стратегічного плану" з клубом.

Точної причини перекидання човна не встановлено, проте Норвезьке товариство порятунку на морі (NSRS) повідомило про штормові погодні умови, сильний вітер і великі хвилі під час проведення рятувальних операцій. Кадри рятувальної операції показали жахливі умови, що панують у регіоні Північного моря, де розгорнулася трагедія. За повідомленнями, висота хвиль сягала понад 4 метри. "Наддодур" уже відбуксирували на берег.

Туру вже відбуксирували до берега Фото: Forsvaret/Kystvakten

Нагадаємо, тиждень тому біля берегів Сицилії затонула вітрильна яхта Bayesian, яка належала британському мільйонерові Майку Лінчу. Сам Майк, його дочка і кілька пасажирів загинули. Сама яхта так і залишилася лежати на дні.