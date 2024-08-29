В Норвегии затонула копия ладьи викингов: погибла археолог из США

"Наддодур" ранее плавал по Северному морю, как во времена Рагнара Лодброка — без мотора, а только на веслах и с парусом.

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Американка погибла после того, как копия корабля викингов, в котором она находилась, перевернулась во время туристического путешествия в Норвегию. Остальных путешественников спасли с борта весельного корабля "Наддодур" с вертолета. Об этом пишет Daily Mail.

"Наддодур" был точной копией корабля викингов и совершал плавания в Исландию, на Шетландские острова и в Норвегию.

Уникальная копия не была оснащена каким-либо двигателем и управлялась только парусами и веслами, что соответствовало древним традициям Фарерских островов.

"Наддодур" является полной копией ладьи викингов Фото: Forsvaret/Kystvakten

В постере к путешествию, опубликованном шкипером Энди Фитце на Facebook, судьбоносное путешествие описывалось как "незабываемое событие, которое переносит вас во времена викингов".

Бергур Якобсен, председатель лодочного клуба "Наддоддура", которому принадлежало судно, рассказал журналистам, что корабль был надежным и плавал уже не первый год.

С Фаррерских островов "Наддодур" отплыл четыре дня назад, но попал в сильный шторм. На борту находилось шесть человек, однако только пятеро выбрались на надувной спасательный плот. Среди пяти выживших были трое мужчин и одна женщина из Швейцарии, а также еще один мужчина с Фарерских островов, которых после трагедии доставили в безопасное место на вертолете.

Известно, что судно отправило сигнал бедствия, однако прибывший в район вертолет установил, что это была ложная тревога, сообщает норвежское издание VG .

Примерно через час после подачи первого сигнала бедствия поступил второй сигнал тревоги, который послужил причиной более масштабного поиска в этом районе — примерно в 120 км от побережья Норвегии. В результате в среду недалеко от места, где перевернулась ладья викингов и было обнаружено тело Карлы Даны.

Затонувший "Наддодур" Фото: Forsvaret/Kystvakten

29-летняя девушка была археологом. Недавно Дана была принята в престижный Клуб исследователей, среди членов которого были такие знаменитости, как Амелия Эрхарт, Нил Армстронг и Тедди Рузвельт. Также она прославилась своими исследованиями в Коста-Рике, где она жила с коренным племенем Нгобе и погрузилась в их культуру.

Ее присутствие в Северном море, по-видимому, было связано с Клубом исследователей, который заявил, что она получала степень магистра археологии в Университете Хайленда и островов в Шотландии в рамках "стратегического плана" с клубом.

Точная причина опрокидывания ладьи не установлена, однако Норвежское общество спасения на море (NSRS) сообщило о штормовых погодных условиях, сильном ветре и больших волнах во время проведения спасательных операций. Кадры спасательной операции показали ужасающие условия, царящие в регионе Северного моря, где развернулась трагедия. По сообщениям, высота волн достигала более 4 метров. "Наддодур" уже отбуксировали на берег.

Ладью уже отбуксировали к берегу Фото: Forsvaret/Kystvakten

Напомним, неделю назад у берегов Сицилии затонула парусная яхта Bayesian, которая принадлежала британскому миллионеру Майку Линчу. Сам Майк, его дочь и несколько пассажиров погибли. Сама яхта так и осталась лежать на дне.