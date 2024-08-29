У Москві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова: подробиці

Попов прослужив заступником міністра оборонного відомства 11 років і був звільнений з посади Володимиром Путіним лише два місяці тому. Генерала підозрюють в обслуговуванні своєї дачі в Підмосков'ї за рахунок парку "Патріот".

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Щодо колишнього заступника міністра оборони Росії Павла Попова порушено кримінальну справу про шахрайство. Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

За версією слідства, із 2021 до 2024 року Попов, відповідальний за розвиток, обслуговування і роботу військово-патріотичного парку культури і відпочинку "Патріот", діючи спільно з директором парку В'ячеславом Ахмедовим і заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ Володимиром Шестеровим, збагачувався коштом установи.

У слідкомі стверджують, що коштом парку офіцер "організував виконання будівельних і ремонтних робіт, а також постачання різних матеріальних цінностей собі на заміську ділянку" в Красногорському районі Підмосков'я.

Крім того, генерал примушував керівників комерційних компаній, у яких були контракти з парком, виконувати будівельно-монтажні роботи у себе в заміських апартаментах, не оплачуючи їх.

Також коштом парку Попов забезпечував технічне та господарське обслуговування своєї ділянки площею близько трьох гектарів.

Встановлено, що крім зазначеної ділянки з будинками, у власності Попова і членів його сім'ї перебувають численні об'єкти нерухомості в престижних районах міста Москви, Московської області та Краснодарського краю загальною вартістю понад 500 млн рублів, тобто приблизно 5,5 млн доларів США.

"Законність придбання зазначеного майна також перевіряється в рамках кримінальної справи", — заявили в СК.

ТАСС повідомляє, що Попова було затримано.

Як зазначає агентство, станом на 2019 рік Попов володів квартирою площею 72,8 кв. м, земельною ділянкою 2 400 кв. м, житловим будинком і автомобілем Mercedes A200.

У разі визнання провини в шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ), генералу загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Російське видання "Медуза" пише, що 5 серпня слідком РФ затримав директора парку "Патріот" полковника В'ячеслава Ахмедова і заступника начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони Росії генерал-майора Володимира Шестерова.

Корупція в Міноборони РФ

У травні в Росії було затримано заступника начальника Генштабу Збройних сил Російської Федерації, генерал-лейтенанта Шамаріна Вадима Анатолійовича. Його звинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Також було затримано й заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова і начальника головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Обох обвинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

17 травня у справі про шахрайство заарештували колишнього командувача 58-ї армії Південного військового округу Івана Попова.

Наприкінці липня в Москві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова, який відповідав в армії за "тил".