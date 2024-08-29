В Москве арестовали бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова: подробности

Попов прослужил заместителем министра оборонного ведомства 11 лет и был уволен с должности Владимиром Путиным всего два месяца назад. Генерала подозревают в обслуживании своей дачи в Подмосковье за счет парка "Патриот".

Related video

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, обогащался за счет учреждения.

В следкоме утверждают, что за счет парка офицер "организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок" в Красногорском районе Подмосковья.

Кроме того, генерал принуждал руководителей коммерческих компаний, у которых были контракты с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.

Также за счет парка Попов обеспечивал техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

Установлено, что помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн рублей, то есть примерно 5,5 млн долларов США.

"Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела", — заявили в СК.

ТАСС сообщает, что Попов был задержан.

Как отмечает агентство, по состоянию на 2019 год Попов владел квартирой площадью 72,8 кв. м, земельным участком 2 400 кв. м, жилым домом и автомобилем Mercedes A200.

В случае признания вины в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), генералу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Российское издание "Медуза" пишет, что 5 августа следком РФ задержал директора парка "Патриот" полковника Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова.

Коррупция в Минобороны РФ

В мае в России был задержан заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Шамарин Вадим Анатольевич. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Также были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

17 мая по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

В конце июля в Москве арестовали бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, отвечавшего в армии за "тыл".