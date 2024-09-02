300 кілограм валюти: Росія купила в Руанди готівкові долари на початку 2024 року

РФ довелося закуповувати готівкові долари у міністерства оборони Руанди після посилення санкцій. 29 мільйонів доларів придбали завдяки зв'язкам друга Володимира Путіна.

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У січні 2024 року Росія придбала готівкові долари на суму 29 мільйонів 210 тисяч доларів у Руанди. Про це свідчать закриті дані російської митної статистики. Важила ця солідна сума понад 300 кг. Про це пише видання "Верстка".

Повідомляється, що в поставці були банкноти номіналом 100 доларів. Згідно з митною декларацією, їхня загальна вага становила 292,1 кг. Готівку придбали у міністерства оборони Руанди, покупцем з боку Росії виступав "Рособоронекспорт" — єдиний державний посередник з торгівлі продукцією військового призначення.

Володимир Путін і Поль Кагаме, президент Руанди Фото: kremlin.ru

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-агресор стала ввозити готівкові долари через Туреччину і ОАЕ. Займалася цим компанія "Аеро-трейд", яка управляє магазинами duty-free в аеропортах п'яти російських міст, зокрема в московському Внуково. Компанія пов'язана з власником інших великих мереж duty-free Аразом Мехдієвим, який за сумісництвом є зятем Ільгама Рагімова — однокурсника Володимира Путіна.

Документи свідчать, що серед інших великих імпортерів готівки були підприємства, контрольовані державним військово-промисловим конгломератом "Ростех", який перебуває під санкціями США з 2014 року.

Так, "Аеро-трейд" займалася імпортом готівки весь 2023 рік аж до 18 січня 2024 року — того дня компанія оформила дві останні поставки банкнот еквівалентом 20 млн доларів і 20 млн євро. Це сталося через місяць після того, як США пригрозили штрафами установам, що допомагають Росії обходити санкції.

23 січня "Рособоронекспорт" придбав готівку у Руанди. Відтоді, згідно із закритими даними митної статистики, щонайменше до 30 квітня доларові банкноти в Росію не ввозили.

Імпорт готівкових доларів у Росію

Центральний банк Росії оперативно обмежив видачу готівкової іноземної валюти фізичним особам після вторгнення в Україну, намагаючись підтримати рубль, що слабшає.

Згідно з даними, з лютого 2022 року по кінець 2023 року з Росії було вивезено всього 98 мільйонів доларів США в доларах і євро.

Приплив іноземної валюти, навпаки, був набагато вищим. Найбільшим декларантом іноземної валюти була саме Aero-Trade. За цей період вона задекларувала близько 1,5 млрд доларів у купюрах.

Aero-Trade зареєструвала 73 поставки по 20 мільйонів доларів або євро кожна, всі з яких були оформлені на митниці в московському аеропорту Домодєдово. Поставки були описані в митних деклараціях як обмін або виручка від торгівлі на борту.

У більшості випадків Aero-Trade було вказано тільки як декларанта, організацію, яка готує і подає митну документацію. Журналісти Reuters не змогли ідентифікувати клієнтів Aero-Trade і не змогли визначити джерело або місце призначення готівки.

Власник Aero-Trade Артем Мартинюк відмовився від коментарів.

Згідно з митними записами, одна партія на 20 мільйонів євро, оброблена Aero-Trade, була імпортована в лютому минулого року Yves Rocher Vostok, дочірньою компанією французької косметичної групи Yves Rocher, яка до сих пір управляє десятками магазинів у Росії. У даних не вказані ні країна походження, ні назва постачальника. У Groupe Rocher, материнська компанія у Франції, заявили, що дотримуються закону і не знають про постачання.

За даними митних записів і джерела, знайомого з транзакціями, більш ніж чверть із 2,27 млрд доларів у банкнотах були імпортовані банками, більшу частину з них було використано як оплату за дорогоцінні метали.

Кілька російських банків отримали готівку на суму 580 мільйонів доларів з-за кордону в період з березня 2022 року по грудень 2023 року і експортували приблизно еквівалентні обсяги дорогоцінних металів. У багатьох випадках постачання золота або срібла спрямовували компаніям, які постачали банкноти, свідчать записи.

Наприклад, російський кредитор Vitabank імпортував банкноти на суму 64,8 млн доларів США з турецької золототорговельної компанії Demas Kuyumculuk у 2022 і 2023 роках. За той самий період Vitabank експортував турецькій компанії золото і срібло на суму 59,5 млн доларів США.

За словами джерела, доставка банкнот з ОАЕ в Росію була єдиним рішенням, яке знайшов "Демас" для завершення довгострокових контрактів, підписаних до набрання чинності західними санкціями з російськими постачальниками золота, водночас дотримуючись турецьких і міжнародних правил, що стосуються транскордонних платежів.

За словами цього джерела, санкції фактично відрізали Росію від західної фінансової системи, і оплата рахунків традиційними банківськими переказами стала неможливою.

Нагадаємо, в липні Фокус писав про те, як Росія буквально завалила Лівію, ще одну країну в Африці, фальшивими грошима, практично обваливши економіку країни.