300 килограмм валюты: Россия купила у Руанды наличные доллары в начале 2024 года

РФ пришлось закупать наличные доллары у министерства обороны Руанды после ужесточения санкций. 29 миллионов долларов приобрели благодаря связям друга Владимира Путина.

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В январе 2024 года Россия приобрела наличные доллары на сумму 29 миллионов 210 тысяч долларов у Руанды. Об этом свидетельствуют закрытые данные российской таможенной статистики. Весила эта солидная сумма более 300 кг. Об этом пишет издание "Верстка".

Сообщается, что в поставке были банкноты номиналом 100 долларов. Согласно таможенной декларации, их общий вес составил 292,1 кг. Наличные приобрели у министерства обороны Руанды, покупателем со стороны России выступал "Рособоронэкспорт" – единственный государственный посредник по торговле продукцией военного назначения.

Владимир Путин и Поль Кагаме, президент Руанды Фото: kremlin.ru

После полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор стала ввозить наличные доллары через Турцию и ОАЭ. Занималась этим компания "Аэро-трейд", которая управляет магазинами duty-free в аэропортах пяти российских городов, в том числе в московском Внуково, Компания связана с владельцем других крупных сетей duty-free Аразом Мехдиевым, который по совместительству является зятем Ильгама Рагимова – однокурсника Владимира Путина.

Документы свидетельствуют, что среди других крупных импортеров наличных денег были предприятия, контролируемые государственным военно-промышленным конгломератом "Ростех", который находится под санкциями США с 2014 года.

Так, "Аэро-трейд" занималась импортом наличных весь 2023 год вплоть до 18 января 2024 года – в тот день компания оформила две последние поставки банкнот эквивалентом 20 млн долларов и 20 млн евро. Это произошло спустя месяц после того, как США пригрозили штрафами учреждениям, помогающим России обходить санкции.

23 января "Рособоронэкспорт" приобрел наличные у Руанды. С тех пор, согласно закрытым данным таможенной статистики, как минимум до 30 апреля долларовые банкноты в Россию не ввозились.

Импорт наличных долларов в Россию

Центральный банк России оперативно ограничил выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам после вторжения в Украину, пытаясь поддержать слабеющий рубль.

Согласно данным, с февраля 2022 года по конец 2023 года из России было вывезено всего 98 миллионов долларов США в долларах и евро.

Приток иностранной валюты, напротив, был намного выше. Крупнейшим декларантом иностранной валюты была именно Aero-Trade. За этот период она задекларировала около 1,5 млрд долларов в купюрах.

Aero-Trade зарегистрировала 73 поставки по 20 миллионов долларов или евро каждая, все из которых были оформлены на таможне в московском аэропорту Домодедово. Поставки были описаны в таможенных декларациях как обмен или выручка от торговли на борту.

В большинстве случаев Aero-Trade была указана только как декларант, организация, которая готовит и подает таможенную документацию. Журналисты Reuters не смогли идентифицировать клиентов Aero-Trade и не смогло определить источник или место назначения наличных.

Владелец Aero-Trade Артем Мартынюк отказался от комментариев.

Согласно таможенным записям, одна партия на 20 миллионов евро, обработанная Aero-Trade, была импортирована в феврале прошлого года Yves Rocher Vostok, дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher, которая до сих пор управляет десятками магазинов в России. В данных не указаны ни страна происхождения, ни название поставщика. В Groupe Rocher, материнская компания во Франции заявили, что соблюдают закон и не знают о поставках.

По данным таможенных записей и источника, знакомого с транзакциями, более четверти из 2,27 млрд долларов в банкнотах были импортированы банками, большая часть из них была использована в качестве оплаты за драгоценные металлы.

Несколько российских банков получили наличные на сумму 580 миллионов долларов из-за рубежа в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года и экспортировали примерно эквивалентные объемы драгоценных металлов. Во многих случаях поставки золота или серебра направлялись компаниям, поставлявшим банкноты, свидетельствуют записи.

Например, российский кредитор Vitabank импортировал банкноты на сумму 64,8 млн долларов США из турецкой золототорговой компании Demas Kuyumculuk в 2022 и 2023 годах. За тот же период Vitabank экспортировал турецкой компании золото и серебро на сумму 59,5 млн долларов США.

По словам источника, доставка банкнот из ОАЭ в Россию была единственным решением, которое нашел "Демас" для завершения долгосрочных контрактов, подписанных до вступления в силу западных санкций с российскими поставщиками золота, при этом соблюдая турецкие и международные правила, касающиеся трансграничных платежей.

По словам этого источника, санкции фактически отрезали Россию от западной финансовой системы, и оплата счетов традиционными банковскими переводами стала невозможной.

Напомним, в июле Фокус писал о том, как Россия буквально завалила Ливию, еще одну страну в Африке, фальшивыми деньгами, практически обрушив экономику страны.