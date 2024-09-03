Китаєць, який подарував опікуну будинок в обмін на турботу, передумав і одружився в 93 роки

У 2005 році Тан підписав договір купівлі-продажу з Гу, продавши йому свою квартиру Гу за 200 000 юанів. Цей папір був формальним, оскільки господар все одно залишався жити в ній.

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Житель Шанхаю, який підписав угоду про передачу своєї квартири колезі в обмін на турботу і спілкування, пошкодував про своє рішення після того, як у віці 93 років знову одружився. Про це пише South China Morning Post.

Чоловік на прізвище Тан, якому зараз 99 років, подав до суду на свого колишнього опікуна Гу, але його клопотання про повернення майна було відхилено.

Ще 2005 року Тан підписав угоду про підтримку з Гу та його родиною, пообіцявши віддати їм свою квартиру в обмін на їхню турботу та спілкування. Вони повинні були часто дзвонити йому телефоном, відвідувати раз на тиждень, купувати одяг і продукти, а також доглядати за Таном, коли він хворів.

Тан написав у своєму заповіті, що він віддає свою квартиру сім'ї Гу, а не рідним дітям, оскільки ті піклувалися про нього більше, ніж його сім'я, зробивши його життя насиченим і щасливим.

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У 2005 році Тан також підписав договір купівлі-продажу з Гу, продавши йому свою квартиру за 200 000 юанів (28 000 доларів США). За даними Шанхайського статистичного бюро, середня ціна житла в Шанхаї на той час становила 6700 юанів за квадратний метр.

Однак Гу не заплатив грошей, а Тан не з'їхав, оскільки підписаний ними контракт був формальністю.

Утім 2018 року Тан одружився й у 2019 та 2021 роках подавав до суду на помічника, вимагаючи розірвання контракту.

У відповідь Гу подав зустрічний позов, вимагаючи від Тана негайно з'їхати та заплатити орендну плату з 2006 року.

Гу показав суду листування і фотографії своєї сім'ї з Таном, щоб довести, що вони складали йому компанію і брали його з собою в поїздки.

Суд у Шанхаї відхилив прохання обох сторін, ухваливши, що вони виконали угоду, оскільки Тан не висловлював свого невдоволення Гу впродовж понад десяти років. Вердикт означає, що Гу зможе успадкувати квартиру після смерті Тана.

Коментатори в соціальних мережах у переважній більшості підтримали Гу і засудили Тана.

"Порушувати обіцянки — це морально неправильно", — вважають вони.

Нагадаємо, крихітну квартиру площею 5 квадратних метрів у Шанхаї з унітазом посеред кімнати здають в оренду за 300 юанів (1 663 гривні) на місяць. Це підкреслює житлові проблеми, з якими стикаються жителі мегаполіса.

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