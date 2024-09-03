Китаец, подаривший опекуну дом в обмен на заботу, передумал и женился в 93 года

В 2005 году Тан подписал договор купли-продажи с Гу, продав ему свою квартиру Гу за 200 000 юаней. Это бумага была формальной, так как хозяин все равно оставался жить в ней.

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Житель Шанхая, подписавший соглашение о передаче своей квартиры коллеге в обмен на заботу и общение, пожалел о своем решении после того, как в возрасте 93 лет снова женился. Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Тан, которому сейчас 99 лет, подал в суд на своего бывшего опекуна Гу, но его ходатайство о возврате имущества было отклонено.

Еще в 2005 году Тан подписал соглашение о поддержке с Гу и его семьей, пообещав отдать им свою квартиру в обмен на их заботу и общение. Они должны были часто звонить ему по телефону, навещать раз в неделю, покупать одежду и продукты, а также ухаживать за Таном, когда он болел.

Тан написал в своем завещании, что он отдает свою квартиру семье Гу, а не родным детям, поскольку те заботились о нем больше, чем его семья, сделав его жизнь насыщенной и счастливой.

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В 2005 году Тан также подписал договор купли-продажи с Гу, продав ему свою квартиру за 200 000 юаней (28 000 долларов США). По данным Шанхайского статистического бюро, средняя цена жилья в Шанхае в то время году составляла 6700 юаней за квадратный метр.

Однако Гу не заплатил денег, а Тан не съехал, поскольку подписанный ими контракт был формальностью.

В 2018 году Тан женился и в 2019 и 2021 годах подавал в суд на помощника, требуя расторжения контракта.

В ответ Гу подал встречный иск, требуя от Тана немедленно съехать и заплатить арендную плату с 2006 года.

Гу показал суду переписку и фотографии своей семьи с Таном, чтобы доказать, что они составляли ему компанию и брали его с собой в поездки.

Суд в Шанхае отклонил просьбы обеих сторон, постановив, что они выполнили соглашение, поскольку Тан не выражал своего недовольства Гу на протяжении более десяти лет. Вердикт означает, что Гу сможет унаследовать квартиру после смерти Тана.

Комментаторы в социальных сетях в подавляющем большинстве поддержали Гу и осудили Тана.

"Нарушать обещания — это морально неправильно", — считают они.

Напомним, крошечную квартиру площадью 5 квадратных метров в Шанхае с унитазом посреди комнаты сдают в аренду за 300 юаней (1 663 гривны) в месяц. Это подчеркивает жилищные проблемы, с которыми сталкиваются жители мегаполиса.

Также Фокус писал, что в Китае в дома престарелых стала заселяться молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Они ищут там спокойствия и отдыха от работы.