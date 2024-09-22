У Пакистані на міні підірвався автомобіль супроводу російського посла

Повідомляють, що вибухнула машина поліції, яка супроводжувала послів із 12 держав. Посол РФ нібито не постраждав.

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Машина поліції, що супроводжувала послів із 12 держав, підірвалася на міні в північному регіоні Пакистану. Один поліцейський загинув, ще кілька дістали поранення, ніхто з дипломатів, за попередніми даними, не постраждав. Про це повідомляє Daily Pakistan.

Повідомляється, що вибухнула бомба з дистанційним управлінням, унаслідок чого один поліцейський загинув, а троє правоохоронців дістали поранення.

Поранений вибухом поліцейський

До складу колони дипломатичних машин, серед інших, входили посли Індонезії, Португалії, Казахстану, Боснії і Герцеговини, В'єтнаму, Зімбабве, Руанди, Туркменістану, Ірану, Таджикистану, Росії.

Поліцейський округу Сват Західулла Хан повідомив, що дипломати відвідали район долини Сват на запрошення місцевої торгової палати, щоб презентувати його як потенційний туристичний напрямок. Бомба вибухнула, коли колона прямувала до гірськолижного курорту Малам-Джабба.

Пошкоджена вибухом машина поліції в Пакистані Фото: Daily Pakistan

Після того, як автомобіль супроводу делегації, в якій був посол Росії Альберт Хорєв, підірвався на міні, дипломатів відправили назад в Ісламабад.

Пошкоджена вибухом машина поліції в Пакистані Фото: Daily Pakistan

Пакистанський портал DawnNews пише, що поки що ніхто з терористичних угруповань не взяв на себе відповідальність за напад. Атаку вже засудив президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, заявивши, що "терористичні елементи є ворогами не тільки країни і нації, а й усього людства".

Хто такий Альберт Хорєв

Альберт Хорєв був призначений послом Росії в Пакистані указом президента 10 листопада 2023 року. До цього він обіймав посаду заступника директора Другого департаменту Азії російського зовнішньополітичного відомства. У 2020 році йому було присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника 2-го класу.

Російський посол Альберт Хорєв Фото: РИА Новости

Пакистанська провінція Сват, де стався інцидент, розташована на півночі країни, в гірській місцевості. Здебільшого в регіоні проживають кохістанці, гуджари та пуштуни. Останні складають основну частину населення Афганістану.

Пакистанські контртерористичні сили зберігають сильну присутність у долині Сват, яка довгий час була осередком ісламістського повстанського руху. Бойовики активізували свої атаки з кінця 2022 року після порушення перемир'я з урядом.

У 2012 році ісламістські бойовики саме в долині Сват важко поранили лауреатку Нобелівської премії миру Малалу Юсуфзай.

Нагадаємо, у травні цього року збройні сили Пакистану провели тестовий пуск керованої ракети Fatah-II з дальністю ураження 400 км. Після цього військові заявили, що ракета оснащена передовими системами і здатна вражати цілі з високою точністю, долаючи нібито будь-яку систему протиракетної оборони.