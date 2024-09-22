В Пакистане на мине подорвался автомобиль сопровождения российского посла

Сообщается, что взорвалась машина полиции, которая сопровождала послов из 12 государств. Посол РФ якобы не пострадал.

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Машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств, подорвалась на мине в северном регионе Пакистана. Один полицейский погиб, еще несколько получили ранения, никто из дипломатов, по предварительным данным, не пострадал. Об этом сообщает Daily Pakistan.

Сообщается, что взорвалась бомба с дистанционным управлением, в результате чего один полицейский погиб, а трое правохранителей получили ранения.

Раненый взрывом полицейский

В состав колонны дипломатических машин среди прочих, входили послы Индонезии, Португалии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Зимбабве, Руанды, Туркменистана, Ирана, Таджикистана, России.

Полицейский округа Сват Захидулла Хан сообщил, что дипломаты посетили район долины Сват по приглашению местной торговой палаты, чтобы представить его как потенциальное туристическое направление. Бомба взорвалась, когда колонна направлялась к горнолыжному курорту Малам-Джабба.

Поврежденная взрывом машина полиции в Пакистане Фото: Daily Pakistan

После того, как автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине, дипломатов отправили обратно в Исламабад.

Поврежденная взрывом машина полиции в Пакистане Фото: Daily Pakistan

Пакистанский портал DawnNews пишет, что пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за нападение. Атаку уже осудил президент Пакистана Асиф Али Зардари, заявив, что "террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества".

Кто такой Альберт Хорев

Альберт Хорев был назначен послом России в Пакистане указом президента 10 ноября 2023 года. До этого он занимал должность заместителя директора Второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства. В 2020 году ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Российский посол Альберт Хорев Фото: РИА Новости

Пакистанская провинция Сват, где произошел инцидент, расположена на севере страны, в горной местности. В основном в регионе проживают кохистанцы, гуджары и пуштуны. Последние составляют основную часть населения Афганистана.

Пакистанские контртеррористические силы сохраняют сильное присутствие в долине Сват, которая долгое время была очагом исламистского повстанческого движения. Боевики активизировали свои атаки с конца 2022 года после нарушения перемирия с правительством.

В 2012 году исламистские боевики именно в долине Сват тяжело ранили лауреатку Нобелевской премии мира Малалу Юсуфзай.

Напомним, в мае этого года вооруженные силы Пакистана провели тестовый пуск управляемой ракеты Fatah-II с дальностью поражения 400 км. После этого военные заявили, что ракета оснащена передовыми системами и способна поражать цели с высокой точностью, преодолевая якобы любую систему противоракетной обороны.