"У 2022 році — ми вам, а у 2024-му — ви нам": як українці допомогли полякам після повені (фото)

Стихійне лихо раптово накрило польські міста і в перший же день українці відправили першу партію допомоги. Також було організовано збір коштів, що здивувало поляків, адже громадяни, які живуть у війні, взялися підтримувати постраждалих від повені.

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Українці запустили "хвилю допомоги" для жителів Польщі, які постраждали від повені. Громадяни називають це відповіддю на підтримку з боку Варшави для Києва у 2022 році. Про це йдеться у проєкті "Радіо Свобода".

Українська громадська ініціатива "Євромайдан-Варшава" привезла партію допомоги в першу ж добу паводку, 16 вересня. Там була вода, суха їжа, засоби гігієни, побутова хімія, корм для тварин тощо. Її оперативно відправили в постраждалі райони, а організація почала думати над тим, як допомагати далі.

"Ми зв’язалися із пожежниками і рятувальниками із ґміни (громади. — Ред.) Ґлухолази. Це одна з найбільш постраждалих ґмін. Відтоді і до сьогодні ми з ними на постійному зв’язку. Вони нас весь час повідомляють, яка ситуація і замовляють що потрібно. Зараз ми закупили велику партію промислових осушувачів, мобільні мийні апарати і різні хімічні протигрибкові та протипліснявні засоби. Зараз, коли зійшла вода, у людей найбільша потреба відмити бруд, обробити приміщення спеціальними засобами та осушити", — заявила лідерка ініціативи Наталя Панченко.

Українці почали допомагати полякам через повінь Фото: Радіо Свобода

Організація "Євромайдан-Варшава" також розпочала збір коштів для постраждалих від паводку і здебільшого кошти скидали українці, які живуть у Польщі, але ті, хто в Україні, також долучилися до допомоги.

"Ми були розчулені, бо люди, які під обстрілами в Україні, небайдужі і хочуть допомогти, попри те, що їм і самим важко. На "монобанці" вже приблизно 100 тисяч гривень, а загалом ми зібрали і закупили обладнання на майже 50 тисяч злотих. Ми коли розповідали вогнеборцям, що це українці надонатили на ці осушувачі, то в них були сльози в очах", — продовжила Наталя Панченко.

Українці почали допомагати полякам через повінь Фото: Радіо Свобода

Представники ініціативи також зазначили, що не могли мовчки дивитися на людське горе. Особливо з огляду на той факт, що поляки 2022 року неабияк підтримали українців, коли почалася повномасштабна війна, хоча їх про це ніхто не просив. Зіграв людський фактор, як і зараз.

Інші ініціативи: що відомо

До допомоги полякам, які постраждали від паводка, долучилися і приватні ініціативи. Зокрема йдеться про біженку з Кіровоградської області Дар'ю Касьянову. Її прихистила Польща з двома неповнолітніми дітьми ще 2 роки тому і зараз родина проживає у Вроцлаві. Долучитися до допомоги вирішила після того, як побачила новину про горе в соціальних мережах.

У результаті вдалося купити воду, їжу та все необхідне. Дуже багато людей також відгукнулися і привезли свою допомогу.

"Це звичайна людяність, дуже шкода тих людей, які залишилися без домівок. Це жах. Їдеш — і бачиш автівки, застряглі між деревами, або залишки будинку, без стін, без дверей і вікон. Дивишся у спустошені очі людей, які втратили все, вони не знають, що робити, як далі жити", — заявила Дар'я Касьянова.

Волонтери теж долучилися до допомоги полякам: деталі

Вроцлавські волонтери з організації Foreign Front, які спеціалізуються на складанні дронів для українських військових, приїхали до постраждалих населених пунктів і почали допомагати громадянам. Здебільшого йдеться про іммігрантів, які давно проживають на території Польщі. Загалом вдалося залучити 6 машин і понад 20 осіб. Вони розчищали двори від сміття, прибирали проїжджі частини та все, що було пошкоджено повінню.

Українці почали допомагати полякам через повінь Фото: Радіо Свобода

За словами волонтера Станіслава, місцеві жителі були здивовані, що допомагати приїхали українці. Вони сказали: "У 2022 році — ми вам, а у 2024-му — ви нам".

Українці почали допомагати полякам через повінь Фото: Радіо Свобода

Польща та Україна: співпраця між містами

Українське місто Бердичів у Житомирській області стало одним із перших, хто вирішив надати підтопленим регіонам Польщі свою допомогу. Річ у тім, що воно з 2003 року є містом-партнером польського Явора.

У результаті, щойно з'явилася інформація про наближення повені на північний захід країни, місцева влада оперативно відреагувала і почала допомагати полякам.

"Ми спитали у поляків, що треба, і оперативно зібрали що змогли. Це була вода, паперові рушники, побутова хімія, постільна білизна, подушки, ковдри. А також лопати, відра. Спочатку ми думали відправити вантажівку, але зрозуміли, що вона може надовго застрягнути на кордоні, тож вирішили відправити бус з півторатонною допомогою. Це було справді оперативно, бо вже у вівторок, 17 вересня, допомога була у Яворі", — розповів Радіо Свобода Бердичівський міський голова Сергій Орлюк.

Українці почали допомагати полякам через повінь Фото: Радіо Свобода

Співробітник відділу європейських фондів міської ради Явора Томаш Костюв у коментарі журналістам також розповів, що це дуже зворушило польське місто, адже останніми кількома роками така допомога йшла в інший бік, через війну.

"Неймовірно, як повернулася ситуація, тепер вони їдуть до нас, як до жертв підтоплення. Ніхто не міг ще рік тому подумати, що так повернеться ситуація. Це було зворушливо", — розповів Томаш Костюв.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що в Польщі під воду після прориву дамби пішло місто. Сотні людей виявилися відрізані від світу через масштабні повені. Найкритичніша ситуація спостерігалася в містах Глухолази, Строне-Шльонські та Клодзко. Україна тоді одразу ж запропонувала Польщі допомогу.

15 вересня мер столиці Угорщини Гергей Корачонь попередив, що до Будапешта наближається найбільша за останнє десятиліття повінь.