"В 2022 году — мы вам, а в 2024 — вы нам": как украинцы помогли полякам после наводнения (фото)

Стихийное бедствие внезапно накрыло польские города и в первый же день украинцы отправили первую партию помощи. Также был организован сбор средств, что удивило поляков, ведь граждане, живущие в войне, принялись поддерживать пострадавших от наводнения.

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Украинцы запустили "волну помощи" для жителей Польши, которые пострадали от наводнения. Граждане называют это ответом на поддержку со стороны Варшавы для Киева в 2022 году. Об этом говорится в проекте "Радио Свобода".

Украинская общественная инициатива "Евромайдан-Варшава" привезла партию помощи в первые же сутки паводка, 16 сентября. Там была вода, сухая пища, средства гигиены, бытовая химия, корм для животных и так далее. Ее оперативно отправили в пострадавшие районы, а организация начала думать над тем, как помогать дальше.

"Мы связались с пожарными и спасателями из гмины (громады. — Ред.) Глухолазы. Это одна из наиболее пострадавших гмин. С тех пор и до сих пор мы с ними на постоянной связи. Они нас все время сообщают, какая ситуация и заказывают что нужно. Сейчас мы закупили большую партию промышленных осушителей, мобильные моечные аппараты и различные химические противогрибковые и противоплесневые средства. Сейчас, когда сошла вода, у людей самая большая потребность отмыть грязь, обработать помещения специальными средствами и осушить", — заявила лидер инициативы Наталья Панченко.

Украинцы начали помогать полякам из-за наводнения Фото: Радио Свобода

Организация "Евромайдан-Варшава" также начала сбор средств для пострадавших от паводка и в основном средства сбрасывали украинцы, проживающие в Польше, но те, кто в Украине, также присоединились к помощи.

"Мы были растроганы, потому что люди, которые под обстрелами в Украине, неравнодушны и хотят помочь, несмотря на то, что им и самим трудно. На "монобанке" уже примерно 100 тысяч гривен, а в целом мы собрали и закупили оборудования почти на 50 тысяч злотых. Мы когда рассказывали пожарным, что это украинцы надонатили на эти осушители, то у них были слезы в глазах", — продолжила Наталья Панченко.

Украинцы начали помогать полякам из-за наводнения Фото: Радио Свобода

Представители инициативы также отметили, что не могли молча смотреть на человеческое горе. Особенно учитывая тот факт, что поляки в 2022 году сильно поддержали украинцев, когда началась полномасштабная война, хотя их об этом никто не просил. Сыграл человеческий фактор, как и сейчас.

Другие инициативы: что известно

К помощи полякам, которые пострадали от паводка, подключились и частные инициативы. В частности речь про беженку из Кировоградской области Дарью Касьянову. Ее приютила Польша с двумя несовершеннолетними детьми еще 2 года назад и сейчас семья проживает во Вроцлаве. Присоединиться к помощи решила после того, как увидела новость о горе в социальных сетях.

В результате удалось купить воду, еду и все необходимое. Очень много людей также откликнулись и привезли свою помощь.

"Это обычная человечность, очень жаль тех людей, которые остались без дома. Это ужас. Едешь — и видишь машины, застрявшие между деревьями, или остатки дома, без стен, без дверей и окон. Смотришь в опустошенные глаза людей, которые потеряли все, они не знают, что делать, как дальше жить", — заявила Дарья Касьянова.

Волонтеры тоже присоединились к помощи полякам: детали

Вроцлавские волонтеры из организации Foreign Front, которые специализируются на сборке дронов для украинских военных, приехали в пострадавшие населенные пункты и начали помогать гражданам. В основном речь про иммигрантов, которые давно проживают на территории Польши. Всего удалось подключить 6 машин и более 20 человек. Они расчищали дворы от мусора, убирали проезжие части и все, что было повреждено наводнением.

Украинцы начали помогать полякам из-за наводнения Фото: Радио Свобода

По словам волонтера Станислава, местные жители были удивлены, что помогать приехали украинцы. Они сказали: "В 2022 году — мы вам, а в 2024-м — вы нам".

Украинцы начали помогать полякам из-за наводнения Фото: Радио Свобода

Польша и Украина: сотрудничество между городами

Украинский город Бердичев в Житомирской области стал одним из первых, кто решил оказать подтопленным регионам Польши свою помощь. Дело в том, что он с 2003 года является городом-партнером польского Явора.

В результате, как только появилась информация о приближении наводнения на северо-запад страны, местные власти оперативно отреагировали и начали помогать полякам.

"Мы спросили у поляков, что надо — и оперативно собрали что смогли. Это была вода, бумажные полотенца, бытовая химия, постельное белье, подушки, одеяла. А также лопаты, ведра. Сначала мы думали отправить грузовик, но поняли, что он может надолго застрять на границе, поэтому решили отправить бус с полуторатонной помощью. Это было действительно оперативно, потому что уже во вторник, 17 сентября, помощь была в Яворе", — рассказал Радио Свобода Бердичевский городской голова Сергей Орлюк.

Украинцы начали помогать полякам из-за наводнения Фото: Радио Свобода

Сотрудник отдела европейских фондов городского совета Явора Томаш Костюв в комментарии журналистам также рассказал, что это очень тронуло польский город, ведь в последние несколько лет такая помощь шла в другую сторону, из-за войны.

"Невероятно, как повернулась ситуация, теперь они едут к нам, как к жертвам подтопления. Никто не мог еще год назад подумать, что так повернется ситуация. Это было трогательно", — рассказал Томаш Костюв.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что в Польше под воду после прорыва дамбы ушел город. Сотни людей оказались отрезаны от мира из-за масштабных наводнений. Самая критическая ситуация наблюдалась в городах Глухолазы, Строне-Шленски и Клодзко. Украина тогда сразу же предложила Польше помощь.

15 сентября мэр столицы Венгрии Гергей Корачонь предупредил, что к Будапешту приближается крупнейшее за последнее десятилетие наводнение.