Пригожин таємно використовував західні банки для платежів групи "Вагнера", — FT

Протягом 2017 року за допомогою контрольованої фірми у Судані покійний власник ПВК "Вагнер", який перебував під санкціями з 2016 року, зміг провести щонайменше два платежі через західні банки, які виступили проміжними агентами у цих транзакціях.

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Два західних банки — американський JPMorgan Chase і британський HSBC — допомагали проводити платежі для африканських компаній, які були під контролем покійного власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Про це пише Financial Times з посиланням на документи, які отримав Центр перспективних оборонних досліджень (C4ADS).

Медіа пише, що Пригожин використав для прикриття суданську гірничодобувну компанію Meroe Gold, яка у 2017 році відправила платіж через місцевий банківський рахунок для продавця з Китаю, а банк JPMorgan Chase став проміжним банком у цій схемі. За такою ж схемою того ж року, компанія Meroe Gold відправила інший платіж за дизельні генератори та запчастини через Hang Seng Bank, що входить до структури британської групи HSBC.

C4ADS вказує, що наразі немає жодних доказів того, що західним банкам було відомо про те, що підставні особи з ПВК "Вагнер" здійснювали платежі, користуючись послугами цих посередників.

FT вказує, що компанія Meroe Gold не потрапила під санкції США на момент здійснення згаданих транзакцій у 2017 році. Однак через рік американський Мінфін ввів обмеження на цю компанію, підозрюючи, що ця фірма могла бути у власності чи під контролем покійного Пригожина, і могла допомагати "експлуатувати природні ресурси Судану з метою отримання особистої вигоди".

Журналісти звернулися до вищезгаданих банків з запитом прокоментувати цю інформацію. В американському JPMorgan заявили, що вони провели аналіз такої інформації, і "не знайшли жодних записів, які б відповідали цим транзакціям". У банківській групі HSBC відмовилися коментувати ці суданські платежі, та водночас заявили, що їхня установа "глибоко віддана боротьбі з фінансовими злочинами та цілісності світової фінансової системи".

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ впав літак, на борту якого перебував власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин, командир цього підрозділу Дмитро Уткін та ще вісім осіб. Всі пасажири, разом з екіпажем, загинули внаслідок авіакатастрофи.

У травні 2024 року члени ПВК Вагнера в Африці опублікували кадри, натякаючи на те, що Пригожин живий. Відео було знято на кордоні між ЦАР та Чадом.