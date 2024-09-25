Пригожин тайно использовал западные банки для платежей группы "Вагнера", — FT

В течение 2017 года с помощью контролируемой фирмы в Судане покойный владелец ЧВК "Вагнер", который находился под санкциями с 2016 года, смог провести по меньшей мере два платежа через западные банки, которые выступили промежуточными агентами в этих транзакциях.

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Два западных банка — американский JPMorgan Chase и британский HSBC — помогали проводить платежи для африканских компаний, которые были под контролем покойного владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы, которые получил Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS).

Медиа пишет, что Пригожин использовал для прикрытия суданскую горнодобывающую компанию Meroe Gold, которая в 2017 году отправила платеж через местный банковский счет для продавца из Китая, а банк JPMorgan Chase стал промежуточным банком в этой схеме. По такой же схеме в том же году, компания Meroe Gold отправила другой платеж за дизельные генераторы и запчасти через Hang Seng Bank, входящий в структуру британской группы HSBC.

C4ADS указывает, что пока нет никаких доказательств того, что западным банкам было известно о том, что подставные лица из ЧВК "Вагнер" осуществляли платежи, пользуясь услугами этих посредников.

FT указывает, что компания Meroe Gold не попала под санкции США на момент совершения упомянутых транзакций в 2017 году. Однако через год американский Минфин ввел ограничения на эту компанию, подозревая, что эта фирма могла быть в собственности или под контролем покойного Пригожина, и могла помогать "эксплуатировать природные ресурсы Судана с целью получения личной выгоды".

Журналисты обратились к вышеупомянутым банкам с запросом прокомментировать эту информацию. В американском JPMorgan заявили, что они провели анализ такой информации, и "не нашли никаких записей, которые бы соответствовали этим транзакциям". В банковской группе HSBC отказались комментировать эти суданские платежи, и одновременно заявили, что их учреждение "глубоко привержено борьбе с финансовыми преступлениями и целостности мировой финансовой системы".

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ упал самолет, на борту которого находился владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, командир этого подразделения Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все пассажиры, вместе с экипажем, погибли в результате авиакатастрофы.

В мае 2024 года члены ЧВК Вагнера в Африке опубликовали кадры, намекая на то, что Пригожин жив. Видео было снято на границе между ЦАР и Чадом.