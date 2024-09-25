Пішов на війну, але не допомогло: у РФ судять мера Сочі за корупцію і торгівлю місцями на кладовищі

Олексій Копайгородський пішов у відставку в травні 2024 року і терміново вирушив на війну в Україну добровольцем. Затримали його в окупованому Луганську.

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У Москві судять колишнього мера курортного міста Сочі. Олексія Копайгородського доставили в Міщанський суд, його підозрюють у розтраті держбюджету в особливо великому розмірі. Примітно, що топчиновник у середині вересня вирушив добровольцем на війну в Україні, тож затримали його в окупованому Луганську. Про це повідомляють росЗМІ.

Колишнього мера Сочі привезли в Москву сьогодні вранці з Луганської області, де він проходив службу за контрактом. Тож у залі суду він з'явився у військовій формі.

Фото: РИА Новости

У його пентхаусі в Сочі відбувся обшук, так само як і в його колишнього заступника Олега Бурульова та голови Хостинського району міста Івана Савіна. Слідчий комітет також допитує дружину Копайгородського Анастасію Гредіну.

Слідство припускає, що Копайгородський причетний до діяльності сочинської організованої злочинної групи (ОЗУ), яка торгувала місцями на кладовищі села Баранівка Хостинського району. Згідно із законом, ці місця мають розподілятися безоплатно, але члени ОЗУ брали за них до 3 млн рублів (приблизно мільйон гривень).

Колишньому меру Сочі загрожує до 9 років позбавлення волі або штраф до мільйона рублів. За рішенням суду його заарештували до 18 листопада.

До 2013 року Копайгородський служив у ЗС Росії, після чого пішов у політику. У 2019 році став мером Сочі, а в травні 2024 року залишив посаду глави міста за власним бажанням. Повідомляли, що він нібито переходить на роботу в одне з федеральних відомств, проте ця інформація не підтвердилася.

Олексій Копайгородський із дружиною на виборах Фото: РИА Новости

У середині вересня стало відомо, що Копайгородський вирушив добровольцем на війну в Україну.

До арешту Олексій Копайгородський прославився тим, що виходив на зустріч із городянами в стильних образах: у вітровці та пуховику від Loro Piana (понад мільйон рублів), бомбері та плащі Brioni (650 тисяч), і куртці, дуже схожій на Canali (191 тисяча). Його тесть і теща володіють у Сочі кількома ТЦ, а його дружині на курорті належать три ресторани української кухні.

Нагадаємо, раніше на війні від суду намагався втекти чоловік відомої телеведучої та блогерки Олени Блиновської. У підсумку Олексія Блиновського оголосили в розшук.