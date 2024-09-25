Ушел на войну, но не помогло: в РФ судят мэра Сочи за коррупцию и торговлю местами на кладбище

Алексей Копайгородский ушел в отставку в мае 2024 года и срочно отправился на войну в Украину добровольцем. Задержали его в оккупированном Луганске.

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В Москве судят бывшего мэра курортного города Сочи. Алексея Копайгородского доставили в Мещанский суд, его подозревают в растрате госбюджета в особо крупном размере. Примечательно, что топ-чиновник в середине сентября отправился добровольцем на войну в Украине, так что задержали его в оккупированном Луганске. Об этом сообщают росСМИ.

Бывшего мэра Сочи привезли в Москву сегодня утром из Луганской области, где он проходил службу по контракту. Так что в зале суда он появился в военной форме.

Фото: РИА Новости

В его пентхаусе в Сочи прошел обыск, также как и у его бывшего заместителя Олега Бурулева и главы Хостинского района города Ивана Савина. Следственный комитет также допрашивает супругу Копайгородского Анастасию Гредину.

Следствие предполагает, что Копайгородский замешан в деятельности сочинской организованной преступной группы (ОПГ), которая торговала местами на кладбище села Барановка Хостинского района. По закону эти места должны распределяться бесплатно, но члены ОПГ брали за них до 3 млн рублей (около миллиона гривен).

Бывшему мэру Сочи грозит до 9 лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей. По решению суда его арестовали до 18 ноября.

До 2013 года Копайгородский служил в ВС России, после чего ушел в политику. В 2019 году стал мэром Сочи, а в мае 2024 года покинул пост главы города по собственному желанию. Сообщалось, что он якобы переходит на работу в одно из федеральных ведомств, однако эта информация не подтвердилась.

Алексей Копайгородский с женой на выборах Фото: РИА Новости

В середине сентября стало известно, что Копайгородский отправился добровольцем на войну в Украину.

До ареста Алексей Копайгородский прославился тем, что выходил на встречу с горожанами в стильных образах: в ветровке и пуховике от Loro Piana (свыше миллиона рублей), бомбере и плаще Brioni (650 тысяч), и куртке, очень похожей на Canali (191 тысяча). Его тесть и теща владеют в Сочи несколькими ТЦ, а его жене на курорте принадлежат три ресторана украинской кухни.

Напомним, ранее на войне от суда пытался скрыться муж известной телеведущей и блогера Елены Блиновской. В итоге Алексея Блиновского объявили в розыск.