У Бразилії дирижабль розбився в житловому кварталі, є постраждалий (відео)

За даними ЗМІ, влада поки не уточнила, чи перебували люди в будинках під час інциденту. Центр із розслідування авіаційних подій направив слідчих на місце для початку розслідування.

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У Бразилії дирижабль, орендований футбольним клубом "Сан-Паулу" для рекламної кампанії, врізався в низку будівель, унаслідок чого одна людина дістала травми. Про це пише таблоїд Daily Mail.

@abcworldnews Video captured the moment a blimp crashed into a residential area in the Sao Paulo suburb of Osasco, Brazil. The blimp was on a test flight ahead of a planned flight during a local soccer team's match on Wednesday evening, local reports said. One person involved in the crash was being treated for injuries, according to the Sao Paulo fire department. ♬ original sound - ABC World News Tonight

Дирижабль виконував пробний політ перед чвертьфінальним матчем Copa Libertadores проти Botafogo і впав у районі Осаско, Сан-Паулу, приблизно о 12:06, коли вилітав із муніципалітету Карапікуїба, як повідомила пожежна служба.

На відео можна побачити, як дирижабль пролітає над будинками і місцеві жителі вибігають на вулиці. Пілот, чиє ім'я не розкривається, був врятований із кабіни і відправлений до найближчої лікарні з незначними травмами.

Влада поки не уточнила, чи перебували люди в будинках під час інциденту. Центр із розслідування авіаційних подій направив слідчих на місце для початку розслідування.

У звіті агентства йдеться про те, що для збору даних використовують спеціальні методи, що проводяться кваліфікованим персоналом, який аналізує пошкодження повітряного судна і збирає необхідну інформацію для подальшого розслідування.

Пожежна служба очікує, коли місцева електромережева компанія відключить електрику в районі, щоб прибрати дирижабль.

Футбольний клуб "Сан-Паулу" зазначив, що дирижабль мав пролетіти над стадіоном "Морумбі" та його околицями. На борту дирижабля були зображені емблеми клубу, а з одного боку містилося повідомлення "Вболівальники, які ведуть за собою", а з іншого — "Вперед, Сан-Паулу!".

Команда повідомила, що вранці дирижабль проходив випробування в межах підготовки до нічного польоту, який був заздалегідь узгоджений з ANAC (Національним агентством цивільної авіації) і мав відбутися в районі стадіону.

На щастя, серйозних травм вдалося уникнути і клуб надає всю необхідну підтримку екіпажу та іншим постраждалим. FC São Paulo раніше вже орендував дирижабль у компанії Brazil Airship Industry and Air Services SA для польоту над стадіоном під час фіналу "Копа ду Бразил" у вересні 2023 року.

Нагадаємо, у Мексиці під час польоту спалахнула повітряна куля, внаслідок чого загинули двоє людей. Подружжя з донькою замовили кулю, а коли злетіли в повітря, вона загорілася.