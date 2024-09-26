В Бразилии дирижабль разбился в жилом квартале, есть пострадавший (видео)

По данным СМИ, власти пока не уточнили, находились ли люди в домах во время инцидента. Центр по расследованию авиационных происшествий направил следователей на место для начала расследования.

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В Бразилии дирижабль, арендованный футбольным клубом "Сан-Паулу" для рекламной кампании, врезался в ряд зданий, в результате чего один человек получил травмы. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

@abcworldnews Video captured the moment a blimp crashed into a residential area in the Sao Paulo suburb of Osasco, Brazil. The blimp was on a test flight ahead of a planned flight during a local soccer team's match on Wednesday evening, local reports said. One person involved in the crash was being treated for injuries, according to the Sao Paulo fire department. ♬ original sound - ABC World News Tonight

Дирижабль выполнял пробный полет перед четвертьфинальным матчем Copa Libertadores против Botafogo и упал в районе Осаско, Сан-Паулу, около 12:06, когда вылетал из муниципалитета Карапикуиба, как сообщила пожарная служба.

На видео видно, как дирижабль пролетает над домами, и любопытные местные жители выбегают на улицы. Пилот, чье имя не раскрывается, был спасен из кабины и отправлен в ближайшую больницу с незначительными травмами.

Власти пока не уточнили, находились ли люди в домах во время инцидента. Центр по расследованию авиационных происшествий направил следователей на место для начала расследования.

В отчете агентства говорится, что для сбора данных используются специальные методы, проводимые квалифицированным персоналом, который анализирует повреждения воздушного судна и собирает необходимую информацию для дальнейшего расследования.

Пожарная служба ожидает, когда местная электросетевая компания отключит электричество в районе, чтобы убрать дирижабль.

Футбольный клуб "Сан-Паулу" отметил, что дирижабль должен был пролететь над стадионом "Морумби" и его окрестностями. На борту дирижабля были изображены эмблемы клуба, а с одной стороны находилось сообщение "Болельщики, которые ведут за собой", а с другой — "Вперед, Сан-Паулу!".

Команда сообщила, что утром дирижабль проходил испытания в рамках подготовки к ночному полету, который был заранее согласован с ANAC (Национальным агентством гражданской авиации) и должен был состояться в районе стадиона.

К счастью, серьезных травм удалось избежать и клуб предоставляет всю необходимую поддержку экипажу и другим пострадавшим. FC São Paulo ранее уже арендовал дирижабль у компании Brazil Airship Industry and Air Services SA для полета над стадионом во время финала "Копа ду Бразил" в сентябре 2023 года.

Напомним, в Мексике во время полета вспыхнул воздушный шар, в результате чего погибли два человека. Супруги с дочерью заказали шар, а когда взлетели в воздух, он загорелся.