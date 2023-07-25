"Дирижабль из Первой мировой войны": в небе над Шебекино заметили аэростат (видео)

Предположительно, в небе над Белгородской областью летал аэростатный комплекс "Дозор", который используют, чтобы следить за приграничными территориям

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Жители Белгородской области РФ заметили в небе над Шебекино аэростат, который в шутку приняли за "дирижабль" времен Первой мировой войны. Видео опубликовали росСМИ.

На записи видно, как в небе летает аэростатный комплекс белого цвета. Автор ролика шутит, будто перенесся во времена Первой мировой войны, когда "дирижабли" использовали для разведки и обороны.

В росСМИ предположили, что в небе над Шебекино летал аэростатный комплекс "Дозор", который используют, чтобы следить за приграничными территориями. Также он предназначен для подъема, удержания на заданной высоте и безопасного спуска нагрузки.

Напомним, Москва с начала июня 2023 года не контролирует ситуацию в Белгородской области, где фактически сформировалась так называемая "серая зона" под контролем российских добровольческих формирований.

5 июля местные власти Белгородской области сообщили, что в регионе начали создавать второй полк территориальной самообороны, чтобы якобы обезопасить себя. Численность нового формирования будет составлять до трех тысяч человек. Они будут обязаны бороться с вероятными угрозами, которые настигают область.

Периодически губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает об обстрелах приграничного города Шебекино, в которых обвиняет Вооруженные силы Украины. Так 8 июля в городе произошло сразу несколько пожаров, в результате якобы обстрела населенного пункта "Градами".

Фокус писал 5 июля, что Белгородская и Курская область РФ попали под интенсивный обстрел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате обстрела из РСЗО "Град", были повреждены 8 домов, 5 машин и ЛЭП. В Курской области якобы попали в местную школу.

Также Фокус писал, что в ночь с 23 на 24 июля несколько дронов неизвестного происхождения заметили в центре Москвы. БПЛА повредили высотное сооружение неподалеку от Минобороны РФ и высотные этажи бизнес-центра "Леруа Мерлен". В СМИ сообщали, что за атакой Москвы может стоять украинская разведка.