В Мексике во время полета вспыхнул воздушный шар: люди сгорели заживо (видео)

На момент возгорания в корзине воздушного шара находились три человека — двое взрослых и ребенок. Девочка успела выпрыгнуть на землю, сообщают СМИ.

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В Мексике во время полета на воздушном шаре погибли два человека. В воздухе пуля вдруг вспыхнула, и люди очутились в огненной ловушке. Об этом сообщают ABС News.

Инцидент произошел в районе доиспанских руин Теотиуакана, севернее Мехико, являющегося популярным местом для полетов на воздушном шаре. Супруги с дочерью заказали шар, а когда взлетели в воздух, он загорелся.

Погибли 50-летний мужчина и его 38-летняя жена. 13-летняя дочь супругов получила ожоги II и III степеней, сломала в результате падения руку, но осталась жива. Девочка была доставлена в больницу.

В пакистанском городе Карач по меньшей мере 11 человек, в том числе женщин и детей, погибли в результате давки в центре раздачи продовольствия во время Рамадана. Очевидцы рассказали, что упала стена у водостока, из-за чего люди погибли и получили ранения. Этот случай стал самой давкой за время священного месяца Рамадана в этом году.

В округе Тригг (штат Кентукки, США) во время учений столкнулись два военных вертолета Black Hawk, в результате чего погибли девять человек. Инцидент произошел в среду, 29 марта, в 22:00. Два вертолета 101 воздушно-десантной дивизии столкнулись в воздушном пространстве и разбились.