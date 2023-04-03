У Мексиці під час польоту спалахнула повітряна куля: люди згоріли живцем (відео)

На момент займання у кошику повітряної кулі перебували троє людей — двоє дорослих та дитина. Дівчинка встигла вистрибнути на землю, повідомляють ЗМІ.

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У Мексиці під час польоту на повітряній кулі загинули двоє людей. У повітрі куля раптом спалахнула, і люди опинилися у вогняній пастці. Про це повідомляють ABС News.

Інцидент стався в районі доіспанських руїн Теотіуакана, на північ від Мехіко, який є популярним місцем для польотів на повітряній кулі. Подружжя із донькою замовили кулю, а коли злетіли в повітря, вона зайнялася.

Загинули 50-річний чоловік і його 38-річна дружина. 13-річна донька подружжя отримала опіки ІІ та ІІІ ступенів, зламала внаслідок падіння руку, але залишилася живою. Дівчинку було доправлено до лікарні.

У пакистанському місті Карач щонайменше 11 людей, зокрема жінок і дітей, загинули внаслідок тисняви у центрі роздачі продовольства під час Рамадану. Очевидці розповіли, що впала стіна біля водостоку, через що люди загинули та отримали поранення. Цей випадок став найбільшою тиснявою за час священного місяця Рамадану цього року.

В окрузі Трігг (штат Кентуккі, США) під час навчань зіткнулися два воєнні гелікоптери Black Hawk, унаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Інцидент стався в середу, 29 березня, о 22:00. Два гвинтокрили 101 повітряно-десантної дивізії зіткнулися в повітряному просторі й розбилися.